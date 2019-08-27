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Павел Зибров женился. Известно на ком – яркие ФОТО

10:34
Павел Зибров женился. Известно на ком – яркие ФОТО - фото 1
Павел Зибров женился. Известно на ком – яркие ФОТО

Жгучий брюнет Павел Зибров женился в третий раз! На своей жене.

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Серебряную свадьбу молодожены отметили в одном из ресторанов Конча-Заспы. Прибыв на церемонию в белоснежных нарядах, Зибров с любимой в очередной раз поклялись друг другу в верности и любви.

Павел Зибров женился. Известно на ком – яркие ФОТО - фото 186569

"Этот день мы провели будто в сказке! Все было как в первый раз! Первый танец, первый поцелуй, впервые мы обменялись кольцами и услышали заветное "Да"!", - заявил певец.

И раскрыл секрет счастливого брака.

Павел Зибров женился. Известно на ком – яркие ФОТО - фото 186570

"Во-первых - надо любить. Настоящая любовь не проходит со временем, а становится только крепче и осознанной! А лучший способ продлить любовь - это наслаждаться каждой совместно проведенной минутой. И ни о чем не жалеть", - подчеркнул певец.

Отметим, что не вся старая гвардия украинского шоубиза может похвастаться такой же верностью и любовью, как и Зибров. Яркий тому пример Виктор Павлик. Он бросил свою жену ради молоденькой.

Напомним. Лобода ярко отожгла на свадьбе сестры – ФОТО.

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Павел Зибров свадьба Новости Украина
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