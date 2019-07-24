Моряков точно освободят, заявила Денисова. Но в РФ думают иначе

Вопрос пленных моряков решен, заявила Денисова. Но в РФ думают иначе

В среду, 24 июля, украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила о скором возвращении пленных моряков. Но не все так просто.

"Уже достигнута договоренность, чтобы вернуть моряков. Есть решение Международного трибунала по морскому праву. Сейчас оформляются последние документы, думаю, что скоро будем встречать моряков на родине", - заявила Денисова.

Однако в России немного иного мнения.

"Людмила Денисова обратилась через МИД в ФСБ с просьбой заменить меру пресечения украинским морякам в виде лишения свободы на меру пресечения в виде поручительства и предложила себя поручителем. Ни о каких решениях по этому вопросу мне не известно", - сказала омбудсмен РФ Татьяна Москалькова.

Позже данную информацию уточнила и украинская сторона.

"18 июля я подписала ходатайство к руководителю Следственного управления ФСБ РФ Михаила Шишова о принятии решения об избрании моего личного обязательства в качестве меры пресечения для военнопленных моряков, находящихся в Лефортовском СИЗО", - написала Денисова в Facebook.

Отметим, что позиция нашего МИДа по данному вопросу неизменна: украинские моряки – военнопленные и подлежат немедленному освобождению.

Наши притязания поддержал и Трибунал ООН. Однако РФ отказалась следовать вердикту, заявив, что международная Фемида не уполномочена решать подобные вопросы.