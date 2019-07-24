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Моряков точно освободят, заявила Денисова. Но в РФ думают иначе

19:00
Вопрос пленных моряков решен, заявила Денисова. Но в РФ думают иначе - фото 1
Вопрос пленных моряков решен, заявила Денисова. Но в РФ думают иначе

В среду, 24 июля, украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила о скором возвращении пленных моряков. Но не все так просто.

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"Уже достигнута договоренность, чтобы вернуть моряков. Есть решение Международного трибунала по морскому праву. Сейчас оформляются последние документы, думаю, что скоро будем встречать моряков на родине", - заявила Денисова.

Однако в России немного иного мнения.

"Людмила Денисова обратилась через МИД в ФСБ с просьбой заменить меру пресечения украинским морякам в виде лишения свободы на меру пресечения в виде поручительства и предложила себя поручителем. Ни о каких решениях по этому вопросу мне не известно", - сказала омбудсмен РФ Татьяна Москалькова.

Позже данную информацию уточнила и украинская сторона.

"18 июля я подписала ходатайство к руководителю Следственного управления ФСБ РФ Михаила Шишова о принятии решения об избрании моего личного обязательства в качестве меры пресечения для военнопленных моряков, находящихся в Лефортовском СИЗО", - написала Денисова в Facebook.

Моряков точно освободят, заявила Денисова. Но в РФ думают иначе - фото 184848

Отметим, что позиция нашего МИДа по данному вопросу неизменна: украинские моряки – военнопленные и подлежат немедленному освобождению.

Наши притязания поддержал и Трибунал ООН. Однако РФ отказалась следовать вердикту, заявив, что международная Фемида не уполномочена решать подобные вопросы.

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