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Моряков обменяют на Вышинского?: РФ дала ответ

09:19
Моряков обменяют на Вышинского?: РФ дала ответ - фото 1
Моряков обменяют на Вышинского?: РФ дала ответ

Намедни в СМИ просочилась информация о возможном обмене Кирилла Вышинского на пленных украинских моряков. Омбудсмен России Татьяна Москалькова решила прояснить ситуацию.

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Ответ чиновницы однозначен: нет, обмена не будет

"Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин – против таких подходов, когда о людях говорят, как об обменном фонде. И сам Кирилл Вышинский говорит, что он не согласен ни на какие обмены, и будет добиваться оправдательного приговора", - заявила Москалькова.

И добавила, что моряков могут отпустить, если они продолжат принимать участие в "досудебном следствии".

Подобное предложение является недопустим для Украины, поскольку позиция нашего МИДа неизменна: украинские моряки – военнопленные и подлежат немедленному освобождению.

Наши притязания поддержал и Трибунал ООН. Однако РФ отказалась следовать вердикту, заявив, что международная Фемида не уполномочена решать подобные вопросы.

 

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Кирилл Вышинский Россия пленные Новости Украина
Радио Свобода
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