Моряков обменяют на Вышинского?: РФ дала ответ

Моряков обменяют на Вышинского?: РФ дала ответ

Намедни в СМИ просочилась информация о возможном обмене Кирилла Вышинского на пленных украинских моряков. Омбудсмен России Татьяна Москалькова решила прояснить ситуацию.

Ответ чиновницы однозначен: нет, обмена не будет

"Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин – против таких подходов, когда о людях говорят, как об обменном фонде. И сам Кирилл Вышинский говорит, что он не согласен ни на какие обмены, и будет добиваться оправдательного приговора", - заявила Москалькова.

И добавила, что моряков могут отпустить, если они продолжат принимать участие в "досудебном следствии".

Подобное предложение является недопустим для Украины, поскольку позиция нашего МИДа неизменна: украинские моряки – военнопленные и подлежат немедленному освобождению.

Наши притязания поддержал и Трибунал ООН. Однако РФ отказалась следовать вердикту, заявив, что международная Фемида не уполномочена решать подобные вопросы.