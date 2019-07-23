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Люди "ЕС" и Голос "забыли" всех узников-татар Кремля – ВИДЕО

Вчера, 23:16
Представители "ЕС" и Голос "забыли" всех узников-татар Кремля – ВИДЕО - фото 1
Представители "ЕС" и Голос "забыли" всех узников-татар Кремля – ВИДЕО

Освобождение пленных - стержневой пункт в программах многих политсил. Но как оказалось, многие из них даже не знают кого именно нужно освобождать.

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Примерно такое впечатление и создается после просмотра интервью представителей "ЕС" и "Голоса". Придя на эфир ATR, замглавы Голоса Ярослав Юрчишин и представитель ЕС Сергей Таран так и не смогли назвать ни одного крымскотатарского узника Кремля.

"Я тоже сейчас не буду вдаваться в фамилии, чтобы не ошибиться, но хочу отметить, что за последние пять лет в украинском обществе появилась новая идеология, которой раньше не было, а именно: "Мы своих не бросаем". И каждого гражданина, который находится в плену, мы освобождаем и делаем всё, чтобы его освободить", - заявил по этому поводу Таран.

Правда, одного человека он все же назвал - Ахтема Чийгоза, но того освободили еще в 2017 г.

А вот Юрчишин не смог назвать даже этого имени.

Отметим, что представители "Голоса" и ранее попадали в неприятные ситуации. Так, Святослав Вакарчук в интервью с Яниной Соколовой не узнал программу своей же партии. Но это не помешало ему пройти в Раду.

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ATR
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