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Во Львове мужчина сжег машину журналистки и поплатился – ВИДЕО

21:00
Во Львове мужчина сжег машину журналистки и поплатился – ВИДЕО - фото 1
Во Львове мужчина сжег машину журналистки и поплатился – ВИДЕО

В Одессе сотрудники СБУ и полиции задержали мужчину, подозреваемого в поджоге машины журналистки "Радио Свобода".

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Оперативники Львовского Управления СБУ совместно с представителями других правоохранительных органов установили личность и маршрут перемещения злоумышленника, который после совершенного (преступления - прим. ред.) направился в Одессу. Зафиксировано, что после бегства с места поджога исполнитель несколько раз менял внешний вид", - говорится в сообщении.

Во Львове мужчина сжег машину журналистки и поплатился – ВИДЕО - фото 195504

По факту преступления злоумышленнику оглашено подозрение ( ч. 2 ст. 194 Умышленное повреждение чужого имущества совершенное общеопасным способом из-за поджога).

Напомним, 30 января во Львове неизвестный сжег машину журналистки "Радио Свобода". Больше читайте на БЕЗ ТАБУ.

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