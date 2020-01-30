Во Львове сожгли машину журналистки "Радио Свобода" – ФОТО

Во Львове сожгли машину журналистки Радио Свобода – ФОТО

В четверг, 30 января, во Львове неизвестный сжег машину журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на "РС".

По данным СМИ, преступление совершил неизвестный в маске: преступник положил на машину пакеты, совершил поджог и убежал. К счастью, никто не пострадал.

Галина Терещук

"Сразу после полуночи мы с мужем услышали, как сработала сигнализация, и когда муж выглянул в окно, то увидел, что машина уже горела. ...Что это – не понравился какой-то текст или попытка запугать – я сама не знаю и хочу найти ответ", - заявила журналистка и написала заявление в полицию

Правоохранители рассматривают разные версии преступления, в то время как пострадавшая связывает поджог со своей профессиональной деятельностью. На данный момент продолжается следствие.

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