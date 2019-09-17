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Под Киевом сожгли дом Гонтаревой (ФОТО)

08:00
От дома Гонтаревой остались только стены - фото 1
От дома Гонтаревой остались только стены

Жилище экс-главы НБУ и учредитель инвестиционной компании ICU Валерии Гонтаревой в Селе Гореничи под Киевом подверглось атаке. Неизвестные бросили в дом бутылку с зажигательной смесью.

Само собой, в результате пожара никто не пострадал, поскольку Гонтарева с семейством в данный момент находится в Лондоне и пытается избежать уголовных преследований со стороны Портнова и компании.

В масках и с автоматами: к Гонтаревой вломились домой

Сам дом оформлен на мужа экс-главы НБУ. Как утверждают пожарные, распространение огня спасателям удалось весьма быстро остановить, но внутри жилище сгорело полностью.

Под Киевом сожгли дом Гонтаревой (ФОТО) - фото 187887

Гонтарева информацию о том, что сгорел именно ее дом, подтвердила:

"Бросили бутылку с зажигательной смесью через забор. Дом полностью сгорел. Огнеборцам не удавалось его даже потушить. Это уже полный и окончательный беспредел! Я не знаю куда мне обращаться, террор продолжается!".

Под Киевом сожгли дом Гонтаревой (ФОТО) - фото 187888

Как известно, 26 августа Гонтареву в Лондоне сбила машина. И хотя местные копы утверждают что инцидент является несчастным случаем, бывшая руководительница Нацбанка говорит о намеренном нападении.

Под Киевом сожгли дом Гонтаревой (ФОТО) - фото 187889

Помимо всего прочего в ночь на 5 сентября неизвестные сожгли машину невестки Гонтаревой прямо возле ее дома. В общем, целая цепочка событий вкупе с кляузами Портнова и обысками, де-факто, подконтрольного ему ГБР, наталкивает на мысли о политической расправе.

Под Киевом сожгли дом Гонтаревой (ФОТО) - фото 187890

К слову, в квартире Гонтаревой 12 сентября проходили следственно-оперативные действия. Есть информация, что ее попросту хотели задержать и доставить на допрос, но бывшая чиновница находится в больнице Лондона с переломами после ДТП. И детективы об этом прекрасно знали.

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Валерия Гонтарева уголовное дело Лондон пожар Новости
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