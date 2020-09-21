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Во Львове маршрутка сбила невесту Холодницкого – СМИ

15:33
Во Львове маршрутка сбила невесту Холодницкого – СМИ - фото 1
Во Львове маршрутка сбила невесту Холодницкого – СМИ

Во Львове маршрутка сбила невесту экс-главы САП Назара Холодницкого.

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Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на источник в полиции.

"ДТП произошло в понедельник в 11:30 по ул. Дорошенко, 25 во Львове с участием автобуса марки "Атаман". Маршрутка наехала на пешехода Юлию Бойко, которая является невестой Холодницкого", - сообщает издание.

В результате ДТП девушка получила телесные повреждения. На данный момент диагноз устанавливается. Девушка госпитализирована.

Холодницкий эту ситуацию пока никак не комментирует, на связь не выходит.

Напомним, продюсер "Квартал-95" разнес такси и трусливо скрылся – ФОТО, ВИДЕО.

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Назар Холодницкий ДТП маршрутное такси Львов Новости Украина
Украинские новости
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