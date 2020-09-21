Во Львове маршрутка сбила невесту Холодницкого – СМИ

Во Львове маршрутка сбила невесту Холодницкого – СМИ

Во Львове маршрутка сбила невесту экс-главы САП Назара Холодницкого.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на источник в полиции.

"ДТП произошло в понедельник в 11:30 по ул. Дорошенко, 25 во Львове с участием автобуса марки "Атаман". Маршрутка наехала на пешехода Юлию Бойко, которая является невестой Холодницкого", - сообщает издание.

В результате ДТП девушка получила телесные повреждения. На данный момент диагноз устанавливается. Девушка госпитализирована.

Холодницкий эту ситуацию пока никак не комментирует, на связь не выходит.

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