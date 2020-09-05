Сын кандидата в мэры от "Слуги народа" задавил ребенка: Полиция молчит - ФОТО, ВИДЕО

Сын кандидата в мэры от Слуги народа задавил ребенка - ФОТО

В четверг, 3 сентября, сын кандидата в мэры Кривого Рога от партии Слуга народа сбил 11-летнего ребенка.

Об этом "cлуга народа" Дмитрий Шевчик написал в Facebook.

"В семье 11-летнего мальчика Саши и моей. Мой сын Марк уходил от столкновения с авто, потерял управление и выехал на пешеходный переход. Машина зацепила Сашу. Ребенок пострадал. Сейчас он находится в Детской областной больнице в отделении нейрохирургии. Врачи говорят, что состояние стабильное. У Саши закрытая черепно-мозговая травма, надкол правой височной кости, подозрение на ушиб внутренних органов, перелом плечевой кости, и многочисленные ссадины.

"Марк не скрывался и не собирался скрываться с места ДТП, он вызывал скорую помощь, был абсолютно трезв и прошел медицинское освидетельствование, сотрудничал с полицией", - заявил кандидат в мэры Кривого Рога.

Как уточнил политик, обвинения недоброжелателей в попытке отмазать его сына являются несостоятельными.

"Моей целью является здоровье и безопасность этого ребенка. С Сашиными родителями Натальей Ивановной и Сергеем Владимировичем находимся в Днепре. Рассматриваем все возможные варианты лечения и реабилитации. Я беру на себя личную ответственность за будущее Саши", - добавил Дмитрий Шевчик.

Но есть и другое мнение

Главред "Цензор.нет" Юрий Бутусов справедливо отмечает, что наказание для Марка Шевчика должно быть неотвратимым.

"18-летний Марк Шевчик - сын кандидата в мэры Кривого Рога Дмитрия Шевчика от Слуги народа, вечером 3 сентября сбил на пешеходном переходе 11-летнего Александра Б., сына работницы пекарни. Судя по диагнозу удар был очень сильным - у ребенка закрытая черепно-мозговая травма, закрытый перелом височной кости справа, перелом внутренней пластинки сигмовидного синуса, ушиб головного мозга.

Если государство позволит "отмазать" преступника, значит "слуги народа" начали чувствовать себя хозяевами. Теперь в родном городе президента Зеленского главный вопрос для кандидата от его партии на выборах - все ли "слуги народа" несут равную ответственность за нарушение закона, или некоторых от тюрьмы "отмажут"? Наказание Марку Шевчику должно быть неотвратимым и справедливым, а судебный процесс покажет чего на самом деле стоит нынешняя власть", - отметил журналист в Facebook.

Что говорит полиция?

По данным "Лига.нет", полиция отказывает комментировать произошедшее ДТП.