Продюсер "Квартал-95" разнес такси и трусливо скрылся – ФОТО, ВИДЕО

Продюсер Квартал-95 разнес такси и трусливо скрылся – ФОТО, ВИДЕО

В четверг, 3 сентября, в Киеве исполнительный продюсер студии "Квартал 95" устроил ДТП и трусливо скрылся.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

"Какой-то неадекватный водитель #Nissan (#AA0095TB) въехал в автомобиль такси на Борщаговской и свалил. Когда его догнали небезразличные граждане и увидели его глаза — все стало понятно. Увы, пока небезразличные ходили за полицией — он сбежал", - говорится в сообщении.

Позже выяснилась личность правонарушителя. Им оказался исполнительный продюсер ООО “Квартал 95” Александр Божков. В июле 2019 года он баллотировался в Верховную Раду Украины от партии "Слуга народа".

Примечание: По версии "Киева Оперативный" мужчина мог пребывать под "кайфом". Об этом свидетельствует слегка характерный взгляд правонарушителя.