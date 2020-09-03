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Продюсер "Квартал-95" разнес такси и трусливо скрылся – ФОТО, ВИДЕО

20:39
Продюсер Квартал-95 разнес такси и трусливо скрылся – ФОТО, ВИДЕО - фото 1
Продюсер Квартал-95 разнес такси и трусливо скрылся – ФОТО, ВИДЕО

В четверг, 3 сентября, в Киеве исполнительный продюсер студии "Квартал 95" устроил ДТП и трусливо скрылся.

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Об этом сообщает "Киев Оперативный".

"Какой-то неадекватный водитель #Nissan (#AA0095TB) въехал в автомобиль такси на Борщаговской и свалил. Когда его догнали небезразличные граждане и увидели его глаза — все стало понятно. Увы, пока небезразличные ходили за полицией — он сбежал", - говорится в сообщении.

Продюсер 'Квартал-95' разнес такси и трусливо скрылся – ФОТО, ВИДЕО - фото 204940

Позже выяснилась личность правонарушителя. Им оказался исполнительный продюсер ООО “Квартал 95” Александр Божков. В июле 2019 года он баллотировался в Верховную Раду Украины от партии "Слуга народа".

Примечание: По версии "Киева Оперативный" мужчина мог пребывать под "кайфом". Об этом свидетельствует слегка характерный взгляд правонарушителя.

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95 квартал Киев ДТП Новости Украина
Киев Оперативный
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