Коронавирус в Украине: в Кривом Роге госпитализировали шесть человек

Коронавирус мог добраться до Днепропетровской области

Большую семью медики забрали в инфекционную больницу с подозрением на заражение штаммом COVID-19 днём в четверг, 5 марта.

Как утверждает заместитель управления охраны здоровья Кривого Рога Александр Лукьяненко, первым почувствовал недомогания мужчина, который вернулся из Италии 26 февраля.

Вслед за ним на здоровье начали жаловаться мать возможно заболевшего китайским коронавирусом, а также его беременная жена и трое детей.

- Предварительный диагноз, который поставили врачи, - "острое респираторное заболевание", - отметил чиновник. - У всех госпитализированных кашель и повышеная температура.

Напомним, в Черновцах власти уже издали распоряжение дезинфицировать весь общественный транспорт, чтобы избежать распространения коронавируса. Кроме того, в течение месяца коммунальщики будут проводить дезинфекцию подъезда дома, где проживает зараженный человек.

Из-за ситуации с коронавирусом по всей Черновицкой области в школах, колледжах и высших учебных заведениях ввели карантин. Детские сады не закрыли, но советуют не посещать

Как известно, 3 марта в Черновцах впервые в Украине медики подтвердили заражение коронавирусом. После выспыхнувшего коронабунта медики были вынуждены забрать жену зараженного украинца и поместить ее в карантин.

Чрезвычайную опасность штамм COVID-19 представляет для стран типа Украины, где система здравоохранения абсолютно не готова к подобным вызовам не только с материальной стороны, но и со всех других. Руководство МОЗ уже показало свою тотальную безграмотность при планировании и проведении эвакуации украинцев из Уханя, а также не демонстрирует адекватных реакций на возможность прибытия в страну зараженных людей.