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Коронавирус в Украине: в Кривом Роге госпитализировали шесть человек

08:00
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Большую семью медики забрали в инфекционную больницу с подозрением на заражение штаммом COVID-19 днём в четверг, 5 марта.

Как утверждает заместитель управления охраны здоровья Кривого Рога Александр Лукьяненко, первым почувствовал недомогания мужчина, который вернулся из Италии 26 февраля.

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Вслед за ним на здоровье начали жаловаться мать возможно заболевшего китайским коронавирусом, а также его беременная жена и трое детей.

- Предварительный диагноз, который поставили врачи, - "острое респираторное заболевание", - отметил чиновник. - У всех госпитализированных кашель и повышеная температура.

Напомним, в Черновцах власти уже издали распоряжение дезинфицировать весь общественный транспорт, чтобы избежать распространения коронавируса. Кроме того, в течение месяца коммунальщики будут проводить дезинфекцию подъезда дома, где проживает зараженный человек.

Из-за ситуации с коронавирусом по всей Черновицкой области в школах, колледжах и высших учебных заведениях ввели карантин. Детские сады не закрыли, но советуют не посещать

Как известно, 3 марта в Черновцах впервые в Украине медики подтвердили заражение коронавирусом. После выспыхнувшего коронабунта медики были вынуждены забрать жену зараженного украинца и поместить ее в карантин.

Чрезвычайную опасность штамм COVID-19 представляет для стран типа Украины, где система здравоохранения абсолютно не готова к подобным вызовам не только с материальной стороны, но и со всех других. Руководство МОЗ уже показало свою тотальную безграмотность при планировании и проведении эвакуации украинцев из Уханя, а также не демонстрирует адекватных реакций на возможность прибытия в страну зараженных людей.

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