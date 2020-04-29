Вместо программы работы правительства Шмыгаль принес в Раду реферат

От Шмыгаля требуют переписать "реферат"

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, который принял бразды правления страной после работы совершеннейше некомпетентных людей из команды Гончарука, решил не заморачиваться с разработкой программы своей деятельности.

В среду, 29 апреля, финансовый и налоговый комитет Верховной Рады Украины рассмотрел предложения Шмыгаля, в которых он расписал свое видение выхода страны их экономического пике.

Впрочем, судя по всему, программа соответствует способностям, поскольку нардепы от документа камня на камне не оставили.

Как написал на своей странице в Facebook нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк, программа работы Кабмина фактически оказалась рефератом.

"Только что наш налоговый Комитет принял решение направить на доработку реферат (она же программа ...) деятельности правительства! С таким документом лучше к нам даже не приходить", - резюмировал парламентарий.

О предложениях Шмыгаля известно не многое. Внес их в ВР он 13 апреля, а сама программа состоит всего из девяти страниц. К примеру, программа Гончарука умещалась на почти сотне. Правда, экс-премьер при этом не сумел реализовать абсолютно ничего реформаторского и только угробил экономику. В принципе, примерно тем же сейчас занимается и его преемник. Только работы нынешнего состава правительства в данный момент больше сосредоточена на досрочное завершение карантина при любых раскладах.

Ведь страна с каждым днем летит в сторону дефолта, нардепы не могут принять нужные для кредита МВФ законы, а коронавирус способствует рецессии экономики.

В данный момент в Украине подтверждено 9866 случаев заболевания. 250 заражений закончились летально, а 1103 человека выздоровели.

Сколько украинцев заболели и болеют на самом деле, узнать невозможно, ведь тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти слишком поздно недавно начали принимать хоть какие-то меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной.

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней. По истечению этого срока власти вынужденно назначили датой ослабления карантина 12 мая.