Чернобыль Пандемия коронавируса Карантин в Украине Владимир Зеленский война на Донбассе

Вместо программы работы правительства Шмыгаль принес в Раду реферат

14:00
От Шмыгаля требуют переписать "реферат" - фото 1
От Шмыгаля требуют переписать "реферат"

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, который принял бразды правления страной после работы совершеннейше некомпетентных людей из команды Гончарука, решил не заморачиваться с разработкой программы своей деятельности.

В среду, 29 апреля, финансовый и налоговый комитет Верховной Рады Украины рассмотрел предложения Шмыгаля, в которых он расписал свое видение выхода страны их экономического пике.

Не уезжайТЕ: в Украине заробитчанам запретили выезд из страны

Впрочем, судя по всему, программа соответствует способностям, поскольку нардепы от документа камня на камне не оставили.

Как написал на своей странице в Facebook нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк, программа работы Кабмина фактически оказалась рефератом.

"Только что наш налоговый Комитет принял решение направить на доработку реферат (она же программа ...) деятельности правительства! С таким документом лучше к нам даже не приходить", - резюмировал парламентарий.

О предложениях Шмыгаля известно не многое. Внес их в ВР он 13 апреля, а сама программа состоит всего из девяти страниц. К примеру, программа Гончарука умещалась на почти сотне. Правда, экс-премьер при этом не сумел реализовать абсолютно ничего реформаторского и только угробил экономику. В принципе, примерно тем же сейчас занимается и его преемник. Только работы нынешнего состава правительства в данный момент больше сосредоточена на досрочное завершение карантина при любых раскладах.

Ведь страна с каждым днем летит в сторону дефолта, нардепы не могут принять нужные для кредита МВФ законы, а коронавирус способствует рецессии экономики.

В данный момент в Украине подтверждено 9866 случаев заболевания. 250 заражений закончились летально, а 1103 человека выздоровели.

Сколько украинцев заболели и болеют на самом деле, узнать невозможно, ведь тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти слишком поздно недавно начали принимать хоть какие-то меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной.

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней. По истечению этого срока власти вынужденно назначили датой ослабления карантина 12 мая.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Денис Шмыгаль Кабмин Верховна Рада правительство Новости
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Кабмин разрешил работу продуктовых рынков: Но есть нюанс - фото 1
Кабмин разрешил работу продуктовых рынков: Но есть нюанс
16:25
В Украине могут ввести новый вид карантина - ВИДЕО - фото 1
В Украине могут ввести новый вид карантина - ВИДЕО
15:40
Коронавирус проник на Хмельницкую АЭС из-за попов РПЦ - фото 1
Работница Хмельницкой АЭС заразилась коронавирусом: мэр написал заявление в СБУ
13:20
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Викинги - жизнь продолжается в шестом сезоне - фото 1
Викинги 6: Чем закончилась первая часть финального сезона
26 апреля, 17:00
Почему произошел взрыв на ЧАЭС? - фото 1
Почему произошла авария на ЧАЭС: Простые ответы на сложные вопросы
26 апреля, 11:04
Чернобыль сейчас - фото 1
Зона отчуждения - куда не попадают сталкеры: Фоторепортаж из Чернобыля
26 апреля, 10:50