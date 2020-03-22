Власти запускают армию Украины в города

Армию отправят патрулировать города Украины

Чтобы обеспечить порядок на время карантина на улицы украинских населенных пунктов, выпустят патрули ВСУ. Солдаты будут действовать совместно с Нацгвардией и полицией.

О привлечении армии для патрулирования c воскресенья, 22 марта, заявили на странице министерства обороны в Facebook.

"Для поддержания общественной безопасности и порядка с 22 числа в населенных пунктах и военных гарнизонах начнется совместное патрулирование усиленными нарядами Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины, – отметили в ведомстве. - Бойцов, задействованных в охране правопорядка, обеспечат средствами защиты, антисептическими и дезинфицирующими веществами".

По состоянию на вечер 21 марта в Украине подтверждено 47 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Умерло три человека, один излечился.

При этом украинские власти только лишь начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Более того, реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной. Вчера в Украину прилетел грузовой Ил-76 с тестами из Китая, которые совершенно не позволят властям продвинуться к решению проблемы. Кабмин заказал экспресс-тесты, дающие результаты только на пятый или шестой день после появления у человека симптомов. Такая диагностика не сможет выявить зараженных из числа контактировавших с заболевшими, поэтому и не приведет к их изоляции.

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.