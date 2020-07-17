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Власть пора менять: фракция "Голос" объявила о переходе в оппозицию

13:00
Кира Рудык объявила о переходе "Голоса" в оппозицию - фото 1
Кира Рудык объявила о переходе "Голоса" в оппозицию

С пятницы, 17 июля, народных депутатов от созданной Святославом Вакарчуком партии можно официально считать оппозиционными к "слугам народа". С таким заявлением нардепы выступили с парламентской трибуны.

По словам главы партии Киры Рудик, за год управления страной Зе командой стало очевидно, что действующая власть не способна к эффективным и не несущим вреда действиям.

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- Мы увидели, что монобольшинство предало ценности, которые декларировало. Мы увидели президента, который стесняется сказать, что Россия - это агрессор. Мы увидели назначения, не тянущие даже на начальников отделов, которых ни одна компания не взяла бы себе руководителем отдела, а их назначают министрами, - подчеркнула нардеп. - В турборежиме рассматриваются и поддерживаются плохие законы. Мы поняли, что наш конструктив не приносит пользу, власти не нужно помогать, ее нужно менять. Пришло время ее сменить. Партия "Голос" переходит в оппозицию.

Напомним, в конце июня этого года Святослав Вакарчук слился со своего второго пришествия в украинскую политику. Партию "Голос" он создал весной 2019-го, после победы Владимира Зеленского на президентских выборах.

Новой политсиле удалось преодолеть 5-процентный барьер и попасть в парламент. Однако каких-либо успехов на законодательном поприще "Голосу" снискать не удалось и украинцы довольно быстро разочаровались в молодой команде.

В марте этого года Вакарчук сложил с себя обязанности лидера партии "Голос", а через несколько месяцев он и вовсе заявил о своем уходе из Рады.

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