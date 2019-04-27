Владимирский собор грозятся подорвать. Прямо на Пасху

13:30 27 апреля,

Владимирский собор грозят взорвать на Пасху

Владимирский собор в Киеве пригрозили подорвать на Пасху.

Об этом сообщает Страна со ссылкой на инсайд.

В субботу, 27 апреля, в отделении полиции раздался звонок. Неизвестный с уличного автомата пригрозил подорвать Владимирский собор и еще ряд храмов в столице.

На место выехали правоохранители. Полиция подозревает, что преступник является противником ПЦУ, так как Владимирский собор находится именно под ее контролем.

О результатах поиска пока ничего не сообщается.

Напомним, не успел весь мир отойти от шока с Нотр-Дамом, как схожая трагедия чуть не приключилась в Нью-Йорке неизвестный пытался сжечь старинный собор.

Преступник, наверняка обчитавшись историй о Герострате (буйный грек, уничтоживший храм Артемиды – прим. ред), попытался сжечь собор Святого Патрика.

Об этом сообщила полиция Нью-Йорка.

"Около 19:55 мужчина вошел в собор Святого Патрика на Манхэттене с двумя канистрами с бензином и с жидкостью для розжига, после чего был задержан полицией Нью-Йорка без каких-либо происшествий", - рассказали правоохранители.

Злоумышленником оказался 37-летний мужчина. Подойдя к собору, он облил двери храма. Но внезапно появились правоохранители. При себе у горе-поджигателя нашли 5 литров бензина, две бутылки жидкости для розжига и две зажигалки.

Весь свой горючий запас он объяснил достаточно просто: в его фургоне закончилось топливо. А вот при чем здесь оказался собор, он так и не пояснил.

Злоумышленником оказался 37-летний мужчина. Подойдя к собору, он облил двери храма. Но внезапно появились правоохранители. При себе у горе-поджигателя нашли 5 литров бензина, две бутылки жидкости для розжига и две зажигалки. Весь свой горючий запас он объяснил достаточно просто: в его фургоне закончилось топливо. При чем здесь оказался собор, видать он так и не пояснил.

https://beztabu.net/novosti_t4952 https://beztabu.net/novosti_t4952

Об этом сообщила полиция Нью-Йорка. "Около 19:55 мужчина вошел в собор Святого Патрика на Манхэттене с двумя канистрами с бензином и с жидкостью для розжига, после чего был задержан полицией Нью-Йорка без каких-либо происшествий", - рассказали в полиции.

https://beztabu.net/novosti_t4952 https://beztabu.net/novosti_t4952