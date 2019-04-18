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В Нью-Йорке чуть не сожгли старинный собор

18 апреля, 09:00
В Нью-Йорке чуть не сожгли старинный собор - ФОТО - фото 1
В Нью-Йорке чуть не сожгли старинный собор - ФОТО

Не успел весь мир отойти от шока с Нотр-Дамом, как схожая трагедия чуть не приключилась в Нью-Йорке: неизвестный пытался сжечь старинный собор.

Преступник, наверняка обчитавшись историй о Герострате (буйный грек, уничтоживший храм Артемиды – прим. ред), попытался сжечь собор Святого Патрика.

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Об этом сообщила полиция Нью-Йорка.

"Около 19:55 мужчина вошел в собор Святого Патрика на Манхэттене с двумя канистрами с бензином и с жидкостью для розжига, после чего был задержан полицией Нью-Йорка без каких-либо происшествий", - рассказали правоохранители.

В Нью-Йорке чуть не сожгли старинный собор - фото 179652

Злоумышленником оказался 37-летний мужчина. Подойдя к собору, он облил двери храма. Но внезапно появились правоохранители. При себе у горе-поджигателя нашли 5 литров бензина, две бутылки жидкости для розжига и две зажигалки.

Весь свой горючий запас он объяснил достаточно просто: в его фургоне закончилось топливо. А вот при чем здесь оказался собор, он так и не пояснил.

Для справки

Собор Св. Патрика - одна из достопримечательностей Нью-Йорка, яркий образец неоготики. Строительство памятника продолжалось около 20 лет с 1858 по 1878 гг.

Напомним, РПЦ в очередной раз сделала скандальное заявление. На этот раз прославился представитель православной секты при Совете Европе и ЕС игумен Филипп.

По мнению батюшки, случившаяся трагедия является Божьим наказанием.

"Не думаю, что французы хуже нас, но, если мы не будем смотреть на состояние своего духа и исправляться, то и нас могут постигать подобные несчастья", - заявил он.

Также РПЦшник отметил, что внутри собора находилась икона Владимирской Богоматери, подаренная Алексием II в 2007 году. Что с ней стало - неизвестно. Интересно, если она сгорела, то это тоже наказание Бога?

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