Виталий Кличко получил "код бессмертия" лично от советника Трампа

Кличко и его "крыша"

Сразу два самых авторитетных издания планеты - Washington Post и New York Times - с небольшим интервалом написали, почему команде Зеленского вдруг стало неинтересно увольнять Виталия Кличко с поста мэра Киева.

Оба издания, являющиеся столпами журналистики, но при этом симпатизирующие противникам президента США Трампа (если вы заметили в этой фразе противоречия, то вам не показалось), ссылаясь на свои источники, написали про встречу советника президета Зеленского - Андрея Ермака - с Руди Джулиани, работающего на Трампа.

Главной темой встречи было активное задействование новой украинской власти в расследовании дел, фигурантом которых был Хантер Байден - сын одного из главных оппонентов Трампа на грядяших выборах президента - Джо Байдена.

О том, что эта встреча была, мы знаем точно из опубликованной Белым Домом переписки помощника Джулиана - экс-одессита Льва Парнаса с заинтересованными лицами. В частности умеющим выпить 700 грамм виски Юрием Луценко, спамером Виктором Шокиным, хитрецами Коломойским и Аваковым, а также, собственно - обидчивым Ермаком.

NYT называет точную дату встречи - 2 августа 2019 года. И дополняет, что кроме компромата на Байденов у американской стороны была еще и личная просьба - "не обижать Виталика". К слову, над мэром Киева Виталием Кличко тогда реально сгущались тучи - глава Офиса президента Андрей Богдан планировал его "уйти", а вместо был намечен бывший босс "Плюсов" Александр Ткаченко. Однако тема как-то сама по себе схлопнулась, но, как оказалось, не ради того, чтобы Виталий Владимирович достроил метро на Виноградарь. За него попросили уважаемые люди.

"Я не знаю, я вне этого, но, похоже, он – один из хороших парней... И я говорю как личный друг, а не как представитель власти или что-то такое", - цитирует Джулиани NYT.

Washington Post дополняет Джулиани словами его помщничка Парнаса, который также был участником встречи, а сейчас "сливает" всех.

The New York Times пишет, что Кличко платил Джулиани как консультанту для своей неудачной попытки избрания мэром Киева в 2008 году. Также в июле 2019 Кличко размещал в Facebook фото своей встречи с Джулиани, как бы намекая...

Виталий Кличко при этом все опровергает - "это смешно" и "никого не просил о помощи". Он также заявил, что никогда не имел деловых отношений с Джулиани.