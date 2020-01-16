"Спокоен, как х*й после акта": в США показали переписку Луценко о работе на Трампа

Луценко мощно общался с посланником Трампа

Упакованный в Штатах бизнесмен Лев Парнас, который является партнером адвоката Трампа Руди Джулиани, через Юрия Луценко и других чинуш добивался участия первых лиц украинской власти в делишках команды пока еще президента США.

В рамках масштабного скандала и дела об импичменте действующего американского лидера, который именуют "Украинагейтом", в Белом доме опубликовали переписку посланника Джулиани с украинскими чиновниками.

Лев Парнас активно общался с окружением Владимира Зеленского после его избрания в должность, а до этого посланник Вашингтона вел дела преимущественно с Юрием Луценко.

Именно сообщения бывшего генпрокурора со ставленником Джулиани выглядят наиболее яркими на фоне остальных переписок.

Как следует из общения, Луценко вел себя весьма благоразумно, и даже проявил в сообщениях некое волнение за Украину. А когда издание Нью-Йорк Таймс опубликовало данные о попытке Трампа надавить на своего политического конкурента Джо Байдена путем уголовного преследования его сына в нашей стране с помощью Луценко, генпрокурор просто морально уничтожал своего американского "друга".

Так, 13 марта прошлого года кум Порошенко писал:

"Извини, но все это просто за*бало. Я не получил визита. Мой Первый не получил них*ра. Я готов взуть вашего конкурента. Но ты хочешь еще большего. Мы — все. Вы — потом. Это нечестно".

В ответ Парнас пытался его успокоить. В общем же деятели обсуждали одну и ту же возникшую ситуацию в течение нескольких дней, с длительными перерывами.

В конце марта Луценко высказывал претензии о том, что его должны пригласить в Штаты с официальным визитом:

"Ну что, меня взувают заявлением Госдепа о том, что я вру. Спрашивается: на*уй мне эти приключения, особенно за 10 дней до выборов? Причем в Госдепе говорят, что мои заявления идут на пользу коррупционерам. Ах**нная помощь Украине".

Парнас: Дай мне 30−45 минут, я тебе перезвоню — у меня есть хорошие новости.

Луценко: Госдеп заявляет, что я лгу!!! Я еб*л такие результаты.

В течение дальнейшей переписки, которая длилась вплоть до того момента, когда генкрокурор стал неинтересен команде Трампа, задержанный выходец из Одессы пытался успокоить своего компаньона.

Парнас: Когда успокоишься — наберешь меня. Я жду твоего звонка.

Луценко: Я спокойный, как х*й после акта.