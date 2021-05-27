Вільярреал переміг МЮ у фіналі Ліги Європи: долю трофея визначили 22 пенальті

Вільярреал - переможець Ліги Європи / Villarreal CF

Іспанський клуб «Вільярреал» сенсаційно став переможцем Ліги Європи. У фінальному матчі в серії пенальті команда обіграла зірковий англійський «Манчестер Юнайтед».

Основний час завершився з рахунком 1:1, в додаткове команди голів не забили.

У серії пенальті гравці обох команд виконали 22 удари, і 21 поспіль з них був точним.

Останніми один одному били воротарі: голкіпер «Вільярреала» Ієронімо Рульї забив, а потім відбив удар воротаря «МЮ» іспанця Девіда Де Хеа.

Фінал Ліги Європи. Вільярреал - МЮ: дивіться онлайн

«Вільярреал» виграв Лігу Європи вперше у своїй історії. На шляху до перемоги іспанці здолали у плейофф команду київського "Динамо".

Клуб став п'ятою іспанською командою, яка перемогла в цьому турнірі.

Для тренера «Вільярреала» Унаї Емері перемога в Лізі Європи стала четвертою. До цього він три рази вигравав турнір з «Севільєю» в 2014-2016 роках.

Крім трофею «Вільярреал» отримає бонусне місце у Лізі Чемпіонів і стане п'ятою іспанської командою в турнірі наступного сезону. Звісно, якщо УЄФА не покарає "Реал" і "Барселону" за футбольний сепаратизм.