"Елена Кравец идет в мэры Киева": Актриса прокомментировала слухи

"Елена Кравец идет в мэры Киева": Актриса прокомментировала слухи

Актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец прокомментировала слухи о своем выдвижении в мэры Киева.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на пост политика Facebook.

"Давайте сразу и по делу. Я никуда не собираюсь. Ни в какие мэры, министры и вот это вот все...) Политика мне не интересна. Точка", - кратко заявила комик.

Отметим, что...

Согласно последним соцопросам, самый высокий рейтинг среди всех лиц, собирающихся баллотироваться в мэры Киева, наблюдается у нынешнего главы КГГА Виталия Кличко (не менее 20% - прим. ред.).

Учитывая немалую популярность главы КГГА, у Слуги народа остается лишь два выхода: а) окончательно примириться с нынешним мэром; б) выдвинуть кандидата, который "выстрелит" на местных выборах.

На данный момент ходят разные слухи о том, кто же это может быть. Так, ранее в СМИ мелькали имена замглавы МОЗУ Виктора Ляшко, Сергея Притулы и Елены Кравец.

Как писалось выше, Елена Кравец не захотела участвовать в политической гонке. Совершенно иной вопрос, как поступят в будущем другие два "кандидата". Не так давно стало известно, что Сергей Притула провел как минимум две встречи с главой ОПУ Андреем Ермаком. Так неужели они и есть тот самый джокер Команды Зе? Полагаем, что нет. За прошедший год многие украинцы уже давно успели разочароваться в Команде Зе, поэтому логичнее всего для Притулы (если его амбиции подтвердятся - прим. ред.) было бы предстать перед избирателем в качестве "нового лица" без груза чужих скандалов.

Так что пока что у "Слуги народа" остается лишь один человек с относительно незапятнанной репутацией - Виктор Ляшко.