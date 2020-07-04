Для пиара: Дубинский минуту покатался на велосипеде и тут же укатил на Мерсе – ВИДЕО

Для пиара: Дубинский минуту покатался на велосипеде и тут же укатил на Мерсе – ВИДЕО

"Слуга народа" Александр Дубинский ради пиара проехался в центре Киева на велосипеде и спустя минуту пересел на "Мерседес".

Об этом сообщают "Буквы".

Как передает источник, нардеп снялся в политрекламе неподалеку от ст. м. Площадь Льва Толстого. Для этих целей он использовал велосипед – один из символов избирательной кампании президента Украины Владимира Зеленского.

Рядом с местом съемки стоял припаркованный с нарушением ПДД Lexus. Снявшись в рекламе, "слуга народа" оставил велосипед и тут же пересел на Mercedes G55 AMG. Как уточняют "Буквы", иномарка этой модели зарегистрирована в электронной декларации нардепа.

Велосипед как часть украинской политики: Краткая история

Велосипед – новейший символ украинской политики, призванный подчеркнуть простоту избираемого кандидата и его близость к народу. Одним из первых его начал использовать Владимир Зеленский во время президентской гонки 2019 г. Таким образом молодой политик пытался провести параллели между собой и образом "народного президента" Голобородько из сериала "Слуга народа".

Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, 6 июня 2020 г.

Однако после победы на выборах новоизбранный президент недолго прокатался на своем двухколесном друге и поспешил пересесть на иномарку. Позже это обстоятельство ему припомнил радикал Олег Ляшко; 21 мая 2019 г. нардеп явился к главе государства на велосипеде.

Олег Ляшко

Еще одним любителем простого транспорта является мэр Киева Виталий Кличко.

Виталий Кличко

Однако в случае с главой КГГА имело место подражание не мифическому Голобородько, а экс-мэру Лондона Борису Джонсону, который действительно добирался на работу на велосипеде.

Борис Джонсон

Что было ранее?

Осенью 2019 г. СМИ стало известно о том, что семье Александра Дубинского принадлежат 17 машин и 24 квартиры. В ответ на разгоревшийся скандал депутат явился на работу в футболке "Мама любит скорость". Однако его юмор оценили далеко не все.