Виды столов и их предназначение: советы мебельных экспертов!

Незаменимым элементом каждого жилого помещения является стол. В зависимости от назначения, они бывают различного типа. Выбрать изделие доступно, ориентируясь на личные предпочтения и потребности.

Важные составляющие при выборе — особенности комнаты и финансовые возможности покупателя.

Классификация столов

Эксперты интернет магазина www.mebelok.com предлагают детальнее ознакомиться с видами представленных изделий. Отталкиваясь от предназначения, столы бывают:

Обеденный — стол, который располагается исключительно в кухонной зоне. За ним принято завтракать, обедать и ужинать. Часто играет роль дополнительной рабочей поверхности для приготовления пищи. Стол представлен в различных вариациях — круглый, квадратный, овальный и прямоугольный. Чем больше изделие и качественнее его материалы, тем дороже цена. Главный критерий в выборе обеденного стола — сочетание по цвету с остальными предметами кухонной мебели и комфортное размещение всех членов семьи, а возможно и гостей, если они часто посещают хозяев. В просторную кухню подойдет большой стол, который позволит свободно разместиться большой компанией по случаю праздничного события. Для малогабаритной кухни лучший вариант — стол-трансформер, который легко складывается и раскладывается при надобности. Детский — используется детьми дошкольного возраста и школьниками начальных классов. Бывают разных размеров, позволяющих создать комфортные условия для занятий и любимых увлечений. Выбор детского стола заслуживает отдельного внимания. Он должен быть не только привлекательным внешне, но и безопасным для здоровья и жизни малыша. В его конструкции не должно быть острых углов и других элементов, способных нанести вред. Не менее важно использование экологически чистых материалов. Вредные примеси могут спровоцировать аллергические реакции. Офисный — купить такой стол рекомендуется для офисного помещения. В основном изделия бывают прямоугольной формы со специальными ящиками и полками для хранения документов. Так как в современном мире невозможно представить рабочий процесс без наличия компьютера, производители стали совмещать офисный стол с компьютерным. Компьютерный стол — вариант, который по внешним признакам можно сравнить с офисным столом. В его конструкцию входит ниша для системного блока, специальная панель для клавиатуры и мыши, а также полки и ящики для дополнительных предметов, в том числе и колонок. Такие столы комфортные и практичные в использовании. Гостиный — стол, который предназначается для приема гостей. Обычно имеет презентабельный вид. Журнальный — миниатюрный стол, который добавит изюминки интерьеру. За ним принято читать газеты и книги, создавая уютную домашнюю атмосферу.

Магазин MebelOk рекомендует определиться с назначением стола и только потом делать выбор. Покупка стола — очень важное и ответственное дело.