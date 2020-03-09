Від пацанки до панянки 4 - смотреть онлайн 4 выпуск - 09.03.2020

Від пацанки до панянки - смотрим 4 выпуск онлайн / Новый канал

В понедельник, 9 марта, в эфире Нового канала смотрите 4 выпуск шоу Від пацанки до панянки 4. Все подпробности нового выпуска онлайн - на Без Табу.В понедАВ

В 4 выпуске участницам реалити«Від пацанки до панянки 4» назначили исправительные работы.

Бурная вечеринка для учениц Школы леди в конце третьей недели обучения закончилась репрессиями. Директор заведения Татьяна Мокриди не стерпела неуважения к Альма-матер. Расстроенные «пацанки» думали, что участие в проекте закончено, и их ждет билет домой. Но их отправили на трудотерапию в Киевский центр социальной адаптации престарелых, инвалидов и лиц без постоянного места жительства.

“В Школе леди они жили на всем готовом, – говорит Татьяна Мокриди, – А сейчас окажутся в ситуации, когда нужно очень много трудиться. Более того, ученицы должны будут обслуживать других людей”.

Новость об исправительных работах вызвала шквал эмоций у «пацанок».

"Куда я попала? – жалуется Вика #Синяк Кошутина. – Пожалуйста, верните меня в замок. Я больше никогда не буду употреблять алкоголь".

В центре для бездомных девочки должны были жить. А еще помогать обездоленным: проводить гигиенические процедуры, кормить и даже стирать их грязное белье. И учиться доброте.

“Мы дали девушкам возможность проявить себя и творить добро. Пребывание в таком месте стало для учениц холодным душем, – признается Татьяна Мокриди. – «Пацанки» буквально хватали меня за полы пальто и просили вернуть их в Школу леди. Кто-то просто играл и хотел снова жить в прекрасных условиях, а кто-то лил слезы, вспоминая своих дедушек и бабушек”.

Від пацанки до панянки 4 - смотреть онлайн анонс 4 выпуска - 09.03.2020:

Урок из центра для обездоленных вынесли не все. Кто не выдержал испытание – смотрите в понедельник, 9 марта, в 19:00 в реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале и онлайн - на БЕЗ ТАБУ. По традиции, выпуски выкладывают на YouTube спустя 9 дней. На данный момент доступны первый и второй выпуски шоу. Третий выпуск онлайн появится в ближайшую среду.