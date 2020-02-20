Від пацанки до панянки 4: Все участницы нового сезона

Від пацанки до панянки 4 - список всех участниц сезона

Шоу Від пацанки до панянки возвращается после годичного перерыва. Кто будет исправлять свою жизнь и становиться настоящими леди в 4 сезоне шоу - читайте на Без Табу.

На поиск участниц четвертого сезона «Від пацанки до панянки» ушло почти полгода. Во время кастингов команда проекта пропустила через себя истории тысяч девушек.

Уже 17 февраля в 19:00 в эфире "Нового канала" 15 пацанок начали свой путь к перевоплощению из #загублених в #знайдених. Сразу 5 девушек завершили борьбу по итогам первого же выпуска.

Без Табу знакомит с участницами нового сезона «Від пацанки до панянки». Трагические судьбы, несчастные семьи, плохое окружение, зависимости и пагубные привычки… Не сопереживать этим девушкам просто невозможно.

Від пацанки до панянки 4 - список участниц

Женя Мазур

Город – Винница

Возраст – 19 лет

Прозвище – #Батюшка



Женя Мазур - участница 4 сезона Від пацанки до панянки



Евгения – криминальный авторитет винницкого разлива, зарабатывает на игровых автоматах и кражах. Чтобы получить желаемое, она готова на все. Пользуется слабостями других, идет по головам.

Женин папа умер от передозировки наркотиками, а мама вынуждена была отправиться на заработки в Польшу. Девушку воспитывали бабушка и дедушка. Когда же они умерли, ее жизнь пошла по наклонной. Женя начала принимать наркотики. На запрещенные вещества зарабатывает воровством. Хочет побороть зависимость ради счастливого будущего.

Девушка не чувствует поддержки семьи и друзей. И только наркотики помогают ей убежать от одиночества и обыденности. Запрещенные вещества она начала принимать еще в 15 лет.

Евгения Мазур связалась с плохой компанией:

На проект «Від пацанки до панянки» она пришла, чтобы избавиться от зависимости и изменить жизненные приоритеты.

Вика Кошутина

Город – Одесса

Возраст – 19 лет

Прозвище – #Синяк



Вика Кошутина - участница 4 сезона Від пацанки до панянки



Виктория работает веб-моделью. Свободное время уделяет тусовкам и развлечениям. Вику узнают почти в каждом заведении города, ведь она – настоящая королева треша и вечеринок. Прогуляться голышом, украсть что-то или устроить потасовку – обычное дело для своенравной красотки. Она специально выводит людей из себя, провоцирует их на негатив.

Вика » свои ночи проводит на вечеринках, а дни перед веб-камерой, предоставляя виртуальные секс-услуги. Девушка любит выпивать и употребляет запрещенные вещества.

Виктория Кошутина и ее история:

К агрессии и злости Вика привыкла с детства. Отец-тиран доводил дочь до нервных срывов и панических атак. Убежать от одиночества и жестокости Вике помогали наркотики. Впервые она попробовала их в 12 лет. Из-за нездоровой обстановки в семье девушка дважды пыталась свести счеты с жизнью. Сейчас она практически не поддерживает общение с родными.

Вика боится сойти с ума или умереть от вредных привычек. На проект «Від пацанки до панянки» она пришла, чтобы изменить манеру поведения и стиль жизни.

Влада Роговенко

Город – Днепр

Возраст – 24 года



Влада Роговенко - участница 4 сезона Від пацанки до панянки

В 16 лет Влада впервые пробует наркотики, в 17 – начинает продавать запрещенные вещества. Мало кто верил, что она сможет вырваться из этого «порочного круга». Но ей удалось взять себя в руки. В 19 лет Влада стала финалисткой реалити Нового канала «Супермодель по-украински». Казалось, после проекта перед ней были открыты все двери, но… Модельную карьеру Влада променяла на наркотики, тусовки и новые отношения.

Влада Роговенко была драгдиллером:

Дерзкая, острая на язык, провокационная. Влада любит привлекать к себе внимание, но не всегда делает это правильно. Близкие часто упрекают ее в необразованности и затыкают рот. Поэтому, несмотря на внешнюю красоту, девушка не может принять и полюбить себя.

Влада не знает, что такое любовь. Она не чувствовала ее ни от близких, ни от окружающих. Она одинока и опустошена. На проект «Від пацанки до панянки» Влада пришла, чтобы научится правильно общаться с людьми и кардинально изменить свою жизнь.

Вика Алехина

Город – Краматорск

Возраст – 18 лет

Прозвище – #Боксерша



Вика Алехина - участница 4 сезона Від пацанки до панянки



Вика – участница сборной Украины по мини-футболу. Когда-то она была фаворитом тренеров, но из-за алкоголя и отсутствия дисциплины потеряла форму, уничтожила свою спортивную репутацию. Сейчас она видит смысл жизни только тусовках и пьянстве. Плюет на мнение окружающих, относится ко всем пренебрежительно.

Девушка считает, что никому нельзя доверять. Чувствует себя брошенной и одинокой. И ее чувства можно понять. Вике был всего месяц, когда от нее отказалась мать. С 7 лет она росла в приемной семье. Никогда не чувствовала любви и поддержки от близких.

Вика Алехина и ее история:

Несмотря на сложные отношения с приемной матерью, Вика хочет оправдать ее надежды и измениться. На проект «Від пацанки до панянки» она пришла, чтобы найти себя и реализоваться в спорте.

Юля Чигринец

Город – Полтава

Возраст – 19 лет

Прозвище – #Бандитка

Юлия Чигринец - участница 4 сезона Від пацанки до панянки

Все недоразумения с людьми девушка решает силой. И в родном городе уже успела прослыть грозой района. «Главное - ударить первой» – таков девиз 19-летней Юлии Чигринец. Но озлобленной и агрессивной «пацанка» стала не просто так – такой ее сделали родители.

"Мама отказалась от меня, - говорит Юля. - Но через год нашла и отсудила обратно у приемной семьи. Она ненавидит меня и не считает своей дочерью, даже по имени никогда не называла. Могла на ночь закрыть в сарае, переночевать в дом меня пускала бабушка. А однажды брат вообще приковал меня на целый день цепью, когда мамы не было. Вернувшись, она только сказала, что я это заслужила".

Юля привыкла к неадекватному поведению родителей, и с окружающими ведет себя соответственно. «Пацанка» просто не понимает, что может быть иначе. На реалити она пришла, чтобы преодолеть свою основную проблему – агрессию. Юлия хочет на «Від пацанки до панянки» научиться общению с людьми и изменить свою ужасную жизнь.

Катя Устинова

Город – Киев

Возраст – 18 лет

Прозвище – #Канарейка

Катя Устинова - участница 4 сезона Від пацанки до панянки

«Пока водка льется, сердце бьется», – любит говорить Катя. Ведь ее главное развлечение в жизни – алкоголь. Она может выпить пять литров пива за день! «Пацанка» пережила развод родителей, а потом и вовсе оказалось, что она – приемный ребенок.

Как только папа признался в этом, отношения с близкими испортились. Девушка начала убегать из дома и выпивать. Мечтает изменить себя, чтобы показать родителям, что она достойна любви.

Алина Шевченко

Город – Вышгород

Возраст – 21 год

Прозвище – #Двезвезды

Алина Шевченко - участница 4 сезона Від пацанки до панянки

Алина – бездельница. Ничем не занимается и совершенно не видит смысла в своих буднях, которые проходят впустую. Она привлекает к себе внимание дурацкими проделками, может что-то по приколу украсть. В апатии к жизни винит семью. Пришла на проект, чтобы изменить себя и не повторять ошибок родителей.

Анастасия Филиппская

Город – Харьков

Возраст – 24 года

Прозвище – #Париж

Анастасия Филиппская - участница 4 сезона Від пацанки до панянки

Со стороны кажется, что у Насти не жизнь, а сказка. Она работает су-шефом на известном французском горнолыжном курорте, знает пять языков и может послать на них. Но если присмотреться, становится понятно, что не все так просто. Она привлекает внимание к себе пранком и троллингом, достаточно деспотичная в работе и считает себя выше остальных. На проекте хочет научиться контролировать себя и стать более женственной.

Сабина Шейко

Город – Лозовая

Возраст – 20 лет

Сабина Шейко - участница 4 сезона Від пацанки до панянки

С детства Сабина видела вокруг себя только агрессию. Ее отчим избивал мать, а когда девушке исполнилось 13 лет, он сдал ее на бои без правил. Из-за этого «пацанка» стала агрессивной и одинокой. Несколько раз она пыталась покончить с собой. Считает, что Школа леди – последний шанс наладить жизнь.

Мария Переселкина

Город – Львов

Возраст – 22 года

Прозвище – #Стрипуха

Мария Переселкина - участница 4 сезона Від пацанки до панянки

Эта распущенная «пацанка» работает стриптизершей. Хотя от клиентов у нее нет отбоя, чувствует себя одинокой. Маша – сама по себе. Ее родители развелись, когда та была ребенком. Папа забрал дочь к себе, но не воспитывал. Девочка по очереди жила у всех родственников. Мама во второй раз вышла замуж. Новый муж избивал женщину. От побоев у нее выросла опухоль, женщина умерла. Маша пришла на проект, чтобы изменить жизненные приоритеты и понять, кто она есть на самом деле.

Новые выпуски проекта «Від пацанки до панянки» – по понедельникам в 19:00 на Новом канале