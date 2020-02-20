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Від пацанки до панянки 4: Все участницы нового сезона

15:11
Від пацанки до панянки 4 - список всех участниц сезона - фото 1
Від пацанки до панянки 4 - список всех участниц сезона

Шоу Від пацанки до панянки возвращается после годичного перерыва. Кто будет исправлять свою жизнь и становиться настоящими леди в 4 сезоне шоу - читайте на Без Табу.

На поиск участниц четвертого сезона «Від пацанки до панянки» ушло почти полгода. Во время кастингов команда проекта пропустила через себя истории тысяч девушек.

Від пацанки до панянки 4: Дата выхода, судьи и детали нового сезона

Уже 17 февраля в 19:00 в эфире "Нового канала" 15 пацанок начали свой путь к перевоплощению из #загублених в #знайдених. Сразу 5 девушек завершили борьбу по итогам первого же выпуска.

Без Табу знакомит с участницами нового сезона «Від пацанки до панянки». Трагические судьбы, несчастные семьи, плохое окружение, зависимости и пагубные привычки… Не сопереживать этим девушкам просто невозможно.

Від пацанки до панянки 4 - список участниц

  • Женя Мазур
  • Город – Винница
  • Возраст – 19 лет

  • Прозвище – #Батюшка

  • Від пацанки до панянки 4: Все участницы нового сезона - фото 194818
  • Женя Мазур - участница 4 сезона Від пацанки до панянки
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Евгения – криминальный авторитет винницкого разлива, зарабатывает на игровых автоматах и кражах. Чтобы получить желаемое, она готова на все. Пользуется слабостями других, идет по головам.

Женин папа умер от передозировки наркотиками, а мама вынуждена была отправиться на заработки в Польшу. Девушку воспитывали бабушка и дедушка. Когда же они умерли, ее жизнь пошла по наклонной. Женя начала принимать наркотики. На запрещенные вещества зарабатывает воровством. Хочет побороть зависимость ради счастливого будущего.

Девушка не чувствует поддержки семьи и друзей. И только наркотики помогают ей убежать от одиночества и обыденности. Запрещенные вещества она начала принимать еще в 15 лет.

Евгения Мазур связалась с плохой компанией:

На проект «Від пацанки до панянки» она пришла, чтобы избавиться от зависимости и изменить жизненные приоритеты.

 

  • Вика Кошутина
  • Город – Одесса
  • Возраст – 19 лет
  • Прозвище – #Синяк

 

  • Від пацанки до панянки 4: Все участницы нового сезона - фото 194817
  • Вика Кошутина - участница 4 сезона Від пацанки до панянки
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Виктория работает веб-моделью. Свободное время уделяет тусовкам и развлечениям. Вику узнают почти в каждом заведении города, ведь она – настоящая королева треша и вечеринок. Прогуляться голышом, украсть что-то или устроить потасовку – обычное дело для своенравной красотки. Она специально выводит людей из себя, провоцирует их на негатив.

Вика » свои ночи проводит на вечеринках, а дни перед веб-камерой, предоставляя виртуальные секс-услуги. Девушка любит выпивать и употребляет запрещенные вещества.

Виктория Кошутина и ее история:

К агрессии и злости Вика привыкла с детства. Отец-тиран доводил дочь до нервных срывов и панических атак. Убежать от одиночества и жестокости Вике помогали наркотики. Впервые она попробовала их в 12 лет. Из-за нездоровой обстановки в семье девушка дважды пыталась свести счеты с жизнью. Сейчас она практически не поддерживает общение с родными.

Вика боится сойти с ума или умереть от вредных привычек. На проект «Від пацанки до панянки» она пришла, чтобы изменить манеру поведения и стиль жизни.

 

  • Влада Роговенко
  • Город – Днепр
  • Возраст – 24 года

 

  • Від пацанки до панянки 4: Все участницы нового сезона - фото 194816
  • Влада Роговенко - участница 4 сезона Від пацанки до панянки

В 16 лет Влада впервые пробует наркотики, в 17 – начинает продавать запрещенные вещества. Мало кто верил, что она сможет вырваться из этого «порочного круга». Но ей удалось взять себя в руки. В 19 лет Влада стала финалисткой реалити Нового канала «Супермодель по-украински». Казалось, после проекта перед ней были открыты все двери, но… Модельную карьеру Влада променяла на наркотики, тусовки и новые отношения.

Влада Роговенко была драгдиллером:

Дерзкая, острая на язык, провокационная. Влада любит привлекать к себе внимание, но не всегда делает это правильно. Близкие часто упрекают ее в необразованности и затыкают рот. Поэтому, несмотря на внешнюю красоту, девушка не может принять и полюбить себя.

Влада не знает, что такое любовь. Она не чувствовала ее ни от близких, ни от окружающих. Она одинока и опустошена. На проект «Від пацанки до панянки» Влада пришла, чтобы научится правильно общаться с людьми и кардинально изменить свою жизнь.

 

  • Вика Алехина
  • Город – Краматорск
  • Возраст – 18 лет
  • Прозвище – #Боксерша

 

  • Від пацанки до панянки 4: Все участницы нового сезона - фото 194815
  • Вика Алехина - участница 4 сезона Від пацанки до панянки
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Вика – участница сборной Украины по мини-футболу. Когда-то она была фаворитом тренеров, но из-за алкоголя и отсутствия дисциплины потеряла форму, уничтожила свою спортивную репутацию. Сейчас она видит смысл жизни только тусовках и пьянстве. Плюет на мнение окружающих, относится ко всем пренебрежительно.

Девушка считает, что никому нельзя доверять. Чувствует себя брошенной и одинокой. И ее чувства можно понять. Вике был всего месяц, когда от нее отказалась мать. С 7 лет она росла в приемной семье. Никогда не чувствовала любви и поддержки от близких.

Вика Алехина и ее история:

Несмотря на сложные отношения с приемной матерью, Вика хочет оправдать ее надежды и измениться. На проект «Від пацанки до панянки» она пришла, чтобы найти себя и реализоваться в спорте.

  • Юля Чигринец
  • Город – Полтава
  • Возраст – 19 лет
  • Прозвище – #Бандитка
Від пацанки до панянки 4: Все участницы нового сезона - фото 195277
Юлия Чигринец - участница 4 сезона Від пацанки до панянки

Все недоразумения с людьми девушка решает силой. И в родном городе уже успела прослыть грозой района. «Главное - ударить первой» – таков девиз 19-летней Юлии Чигринец. Но озлобленной и агрессивной «пацанка» стала не просто так – такой ее сделали родители.

"Мама отказалась от меня, - говорит Юля. - Но через год нашла и отсудила обратно у приемной семьи. Она ненавидит меня и не считает своей дочерью, даже по имени никогда не называла. Могла на ночь закрыть в сарае, переночевать в дом меня пускала бабушка. А однажды брат вообще приковал меня на целый день цепью, когда мамы не было. Вернувшись, она только сказала, что я это заслужила".

Юля привыкла к неадекватному поведению родителей, и с окружающими ведет себя соответственно. «Пацанка» просто не понимает, что может быть иначе. На реалити она пришла, чтобы преодолеть свою основную проблему – агрессию. Юлия хочет на «Від пацанки до панянки» научиться общению с людьми и изменить свою ужасную жизнь.

  • Катя Устинова
  • Город – Киев
  • Возраст – 18 лет
  • Прозвище – #Канарейка
Від пацанки до панянки 4: Все участницы нового сезона - фото 196118
Катя Устинова - участница 4 сезона Від пацанки до панянки

«Пока водка льется, сердце бьется», – любит говорить Катя. Ведь ее главное развлечение в жизни – алкоголь. Она может выпить пять литров пива за день! «Пацанка» пережила развод родителей, а потом и вовсе оказалось, что она – приемный ребенок.

Как только папа признался в этом, отношения с близкими испортились. Девушка начала убегать из дома и выпивать. Мечтает изменить себя, чтобы показать родителям, что она достойна любви.

  • Алина Шевченко
  • Город – Вышгород
  • Возраст – 21 год
  • Прозвище – #Двезвезды
Від пацанки до панянки 4: Все участницы нового сезона - фото 196116
Алина Шевченко - участница 4 сезона Від пацанки до панянки

Алина – бездельница. Ничем не занимается и совершенно не видит смысла в своих буднях, которые проходят впустую. Она привлекает к себе внимание дурацкими проделками, может что-то по приколу украсть. В апатии к жизни винит семью. Пришла на проект, чтобы изменить себя и не повторять ошибок родителей.

  • Анастасия Филиппская
  • Город – Харьков
  • Возраст – 24 года
  • Прозвище – #Париж
Від пацанки до панянки 4: Все участницы нового сезона - фото 196115
Анастасия Филиппская - участница 4 сезона Від пацанки до панянки

Со стороны кажется, что у Насти не жизнь, а сказка. Она работает су-шефом на известном французском горнолыжном курорте, знает пять языков и может послать на них. Но если присмотреться, становится понятно, что не все так просто. Она привлекает внимание к себе пранком и троллингом, достаточно деспотичная в работе и считает себя выше остальных. На проекте хочет научиться контролировать себя и стать более женственной.

  • Сабина Шейко
  • Город – Лозовая
  • Возраст – 20 лет
Від пацанки до панянки 4: Все участницы нового сезона - фото 196114
Сабина Шейко - участница 4 сезона Від пацанки до панянки

С детства Сабина видела вокруг себя только агрессию. Ее отчим избивал мать, а когда девушке исполнилось 13 лет, он сдал ее на бои без правил. Из-за этого «пацанка» стала агрессивной и одинокой. Несколько раз она пыталась покончить с собой. Считает, что Школа леди – последний шанс наладить жизнь.

  • Мария Переселкина
  • Город – Львов
  • Возраст – 22 года
  • Прозвище – #Стрипуха
Від пацанки до панянки 4: Все участницы нового сезона - фото 196112
Мария Переселкина - участница 4 сезона Від пацанки до панянки

Эта распущенная «пацанка» работает стриптизершей. Хотя от клиентов у нее нет отбоя, чувствует себя одинокой. Маша – сама по себе. Ее родители развелись, когда та была ребенком. Папа забрал дочь к себе, но не воспитывал. Девочка по очереди жила у всех родственников. Мама во второй раз вышла замуж. Новый муж избивал женщину. От побоев у нее выросла опухоль, женщина умерла. Маша пришла на проект, чтобы изменить жизненные приоритеты и понять, кто она есть на самом деле.

Новые выпуски проекта «Від пацанки до панянки» – по понедельникам в 19:00 на Новом канале

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