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Від пацанки до панянки 4: Дата выхода, судьи и детали нового сезона

13:51
Від пацанки до панянки - 4 сезон стартует 17 февраля - фото 1
Від пацанки до панянки - 4 сезон стартует 17 февраля / Новый канал

Совсем скоро стартует четвертый сезон популярного реалити-шоу Від пацанки до панянки. Все подробности громкой премьеры - на Без Табу.

Дата выхода 4 сезона

Новый сезон шоу Від пацанки до панянки стартует уже в понедельник, 17 февраля 2020, спустя год перерыва. За это время команда проекта отдохнула, учла все "косяки" и пожелания, а потому - теперь с новыми силами готовы к премьере и, что называется, рвутся в бой. Конечно, с кучей новшеств.

Начало первого выпуска - 19:00. Для тех, кто забыл, шоу выходит на "Новом канале".

Судьи проекта

В четвертом сезоне «Від пацанки до панянки» сменится «педагогический состав». Директором Школы Леди и ее завучами станут три женщины. Кстати, они проходили точно такой же кастинг, как и воспитанницы.

Одна из них – известный PR-специалист Татьяна Мокриди, вторая – именитая телеведущая Катерина Виноградова, а третья - миссис «Украина-Вселенная» Ирина Зайцева.

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Татьяна Мокриди – сильная женщина, которая умеет управлять большими коллективами и четко знает, чего она хочет. Кроме того, Татьяна - мать троих детей, а потому легко найдет подход ко всем.

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Катерина Виноградова отвечает за «внутреннее содержание» участниц, за их душу.

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Ирина Зайцева прививает «пацанкам» женственность.

Их общая задача – помочь девушкам, показать, какими они могут стать, если захотят меняться и приложат к этому усилия.

Участницы 4 сезона

Новых воспитанниц Школы Леди искали почти полгода. Раз и навсегда изменить свою жизнь стремились тысячи девушек из Украины и не только. Трагичные судьбы, несчастливые семьи, страшное окружение, зависимости и вредные привычки. Во время кастингов команда реалити пропустила сквозь себя массу историй.

Від пацанки до панянки - смотреть онлайн анонс 4 сезона:

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Від пацанки до панянки 4 Новый канал Новости Украина
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