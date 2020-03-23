Від пацанки до панянки 4 - смотреть онлайн 6 выпуск - 23.03.2020

Від пацанки до панянки 4 выпуск 6 - пацанки вернулись на злые улицы

В понедельник, 23 марта, ровно в 19:00 на Новом канале стартует 6 выпуск шоу Від пацанки до панянки 4. Все подробности нового выпуска - на Без Табу.

В шестом выпуске шоу «Від пацанки до панянки 4» участницы просили милостыню у людей - вместо уроков хороших манер «пацанки» столкнулись с настоящим хардкором.

«Пацанок» отправили перевоплощаться в салон красоты. Они размечтались, что выйдут оттуда принцессами с длинными ресницами, маникюром и педикюром. Но их превратили в нищенок - причем, всех видов и специализаций.

“Все наши участницы агрессивные и жестокие, но при этом каждая из них мечтает о гармоничных и настоящих отношениях, уюте и добром отношение к себе. Как можно рассчитывать на добро, если сама сеешь сплошное зло? – говорит директор Школы леди Татьяна Мокриди. – Как чувствуют себя люди, на головы которых летит сплошная обида? Поэтому мы преподали ученицам жесткий урок – перевоплощение в попрошаек и отношение к ним прохожих. Кто-то это воспринял, как роль в театре, а кто-то почувствовал настоящую боль и сделал выводы”.

“Я не могу попрошайничать, – признается «беременная» Юля #Бандитка Чигринец. – Мне было очень стыдно клянчить деньги. Чувствовала себя ужасно. Можно же пойти работать. Да и мы ведь обманывали людей. Я не была в положении, а прохожие мне верили и давали “на род.

А вот «цыганка» Вика #Боксерша Алехина чуть не провалила испытание.

“Сначала, думала, это будет весело, – вспоминает «пацанка». – Оказалось, что нет. Люди на тебя косо смотрят, обходят десятой дорогой. Я так расстроилась, что начала плакать”.

Від пацанки до панянки 4 - смотреть онлайн анонс 6 выпуск - 23.03.2020:

Смогут ли «пацанки» довериться чужим людям? – узнаете в понедельник в 19:00 в реалити «Від пацанки до панянки» на "Новом канале”.