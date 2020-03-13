Від пацанки до панянки 4 - смотреть онлайн 5 выпуск - 16.03.2020

Катю #Канарейку Устинову домогался отчим / Об этом девушка рассказала в 5 выпуске Від пацанки до панянки 4

В понедельник, 16 марта, ровно в 19:00 на Новом канале стартует 5 выпуск шоу Від пацанки до панянки 4. Все подробности нового выпуска - на Без Табу.

Судьбы участниц четвертого сезона реалити Нового канала «Від пацанки до панянки» могут оставить равнодушными только самых черствых зрителей. Девушек избивали, унижали, выгоняли из дома. Ко многим из них приставали. Причем не кто-нибудь, а их родные. О сексуальных домогательствах девушки вспомнили на испытании, где им звонили насильники из прошлого.

"Мне было 14 лет, когда ко мне впервые приставал отчим, – плачет Катя #Канарейка Устинова. – Мама уснула, он позвал меня в сарай. Сказал, что ему нужно помочь. Когда мы вошли, он сразу же закрыл дверь. Я испугалась. Отчим начал меня лапать. Мы поцеловались. Я поддавалась. Боялась, что он может меня убить. Когда все закончилось, я пошла в дом и расплакалась. Начала собирать вещи. Хотела уехать. Он лег и наблюдал за этим, будто ничего не произошло. Попросил не рассказывать о случившемся маме. После этого домогательства продолжались постоянно. Он меня трогал за ягодицы, мог по ним шлепнуть".

Девушка никогда не рассказывала о случившемся матери. Боялась, что она не поверит ей. А если и поверит, то это разрушит их семью. И только на проекте «пацанка» решилась предать огласке домогательства отчима.

Від пацанки до панянки 4 - смотреть онлайн 5 выпуск - 16.03.2020:

Катя позвонила маме и все ей рассказала. Как женщина отреагирует на откровение дочери – смотрите в понедельник, 16 марта, в реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале.