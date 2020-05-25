Від пацанки до панянки 4 выпуск 15 - что будет в ФИНАЛе

Від пацанки до панянки 4 выпуск 15 / Новый канал

В понедельник, 25 мая, в эфире "Нового канала" стартует финал четвертого сезона шоу Від пацанки до панянки - все подробности 15 выпуска - на Без Табу. А еще - немножко спойлеров.

15 недель реалити «Від пацанки до панянки» пролетели, как один миг. Страшно вспомнить, но еще четыре месяца назад эти девушки - участницы 4 сезона - были неадекватными грубиянками. Вредные привычки были их верными друзьями, а вызывающее поведение – «нормой». Теперь если они и не превратились до конца в эталонных леди, то, по крайней мере, стали нежнее и добрее. Какими предстанут финалистки на выпускном балу, и чем будут удивлять зрителей?

Нежный танец

Какой классический школьный выпускной без вальса? Будет он и на балу в Школе леди. Девушки всю неделю тренировались, чтобы закружиться в нежном танце. Да настолько усердно, что стерли ноги в кровь. Каким получится вальс – смотрите сегодня.

Узнаете? / Від пацанки до панянки 4 выпуск 15

Встреча с одноклассницами

Поддержать финалисток приедут другие «пацанки» четвертого сезона реалити. Зритель увидит, как изменились девушки, и узнает, вернулись ли они к своим пагубным привычкам после того, как выбыли из Школы.

Любимая песня

Снова зазвучит саундтрек проекта – песня #НЕБЕЙБІ. Причем из уст ее создательницы Jerry Heil. Девушки так обрадуются исполнительнице, что зажгут вместе с ней на танцполе.

Золотая брошка

Победительница проекта получит брошку Феникса. Такую, как девушки носили на протяжении обучения в Школе леди. Только на этот раз она будет не простой, а золотой.

Кому достанется главный приз? / Від пацанки до панянки 4 выпуск 15

Внушительная сумма

Также победительнице вручат сертификат на 100 тысяч гривен, и она сможет их потратить на свою мечту.

Від пацанки до панянки 4 - смотреть онлайн 15 выпуск, финал - 25.05.2020:

Кому достанется победа в четвертом сезоне – смотрите в понедельник, 25 мая, в 19:00 в реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале.