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Від пацанки до панянки 4 - смотреть онлайн 14 выпуск - 18.05.2020

17:43
Пацанки на Шри-Ланке - - фото 1
Пацанки на Шри-Ланке - / Від пацанки до панянки 4 выпуск 14

В понедельник, 18 мая, в 19:00 в эфире "Нового канала" стартует 14 выпуск шоу Від пацанки до панянки 4. Все подробности нового выпуска - на Без Табу.

Продолжающих перевоспитываться в режиме онлайн девушек на проекте «Від пацанки до панянки 4» становится все меньше, а испания у них - все жестче. Ну, и экзотичнее, конечно.

Від пацанки до панянки 4 - смотреть онлайн 13 выпуск

В 14-м выпуске шоу участницы-пацанки отправятся на Шри-Ланку и будут эволюционировать на далеком острове. Начнут на местном вокзале.

“Железная дорога на Шри-Ланке – одна из самых красивых в мире, – говорит первый заместитель директора Школы леди Катерина Виноградова. – Девушки обязательно должны были ее увидеть. Но не просто так – они проходили там испытание”.

Но никто не ожидал, что перевоспитание может закончится тюрьмой.

Від пацанки до панянки 4 - смотреть онлайн 14 выпуск - 18.05.2020 - фото 200173

Від пацанки до панянки 4 - выпуск 14 будет с колоритом

“Девушки продавали в электричке лепешки, – вспоминает руководитель проекта Ксения Бабенко. – Разошлись в разные концы состава. Торговля шла без проблем, но тут их остановили полицейские. Хотели забрать на сутки в тюрьму.

Пришлось отмазываться от копов, чтобы боевых, но очень хрупких «пацанок» не арестовали.

“Нас сдали местные. Дело в том, что торгаши, которые продают еду в электричке, делятся прибылью с полицией, – рассказывает одна из участниц реалити. – А что мы им могли отстегнуть? Только пуговицу с кофты.

Від пацанки до панянки 4 - смотреть онлайн 14 выпуск - 18.05.2020:

Какие еще приключения ждут учениц Школы леди за границей, и кто отправился на Шри-Ланку – смотрите в понедельник, 18 мая, в реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале.

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Від пацанки до панянки 4 Татьяна Мокриди Алексей Свинторжицкий Новый канал Новости Украина
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