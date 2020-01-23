Ветерана АТО "Пуму" отпустили домой. Раскрыты детали

Ветерана АТО Пуму отпустили домой. Раскрыты детали

Ветерана АТО Инну "Пуму" Грищенко, подозреваемую в покушении на убийство Михаила Чекурака отпустили под домашний арест.

Об этом в Facebook сообщила адвокат "Пумы" Алена Помазановская.

"У нас сегодня реально "Добрый день" !!! Многие поддерживали и верили, и таки реально !!! Резолютивная часть решения суда: «Апелляционную жалобу защитников Помазановской и Широковского удовлетворить, Грищенко Инну Петровну освободить в зале суда, меру пресечения изменить на домашний арест", - говорится в сообщении.

Для справки

Ветерана АТО Инну "Пуму" Грищенко задержали 5 ноября 2019 г. по подозрению в покушении на жителя Косово (Ивано-Франковская область – прим. ред.) Михаила Чекурака. Ранее, 24 сентября, по этой же причине был арестован ее муж Владислав Грищенко.

Кстати, за время пока "Пума" была под арестом своей смертью умер Чекурак.

27 декабря " Пуме" продлили арест до 24 февраля 2020 г. В ответ защита подозреваемой подала апелляцию и добилась замены меры пресечения на домашний арест.

Отметим, что "Пума" и ее супруг также напрямую были связаны с делом Шеремета. Во всяком случае, так считают в МВД. В декабре 2019 на знаменитом брифинге с участием генпрокурора и президента были озвучены данные прослушки семьи Грищенко, также их обвинили в создании и руководстве банды киллеров.

Таким образом, если "Пума" выходит на свободу по решению суда, это может означать, что у следствия нет доказательств для громких обвинений по делу Шеремета, которое стремительно превращается в фарс.

Напомним, в деле Шеремета у Авакова нет уверенности - посол США.