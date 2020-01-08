Антоненко назвал подозрение себе операцией ФСБ

Антоненко назвал подозрение себе операцией ФСБ

Андрей "Riffmaster" Антоненко назвал подозрение в убийстве Шермета операцией ФСБ.

Об этом он рассказал в интервью The Бabel.

"Что касается подозрения... Я в шоке. Мысли разные: 1. Это операция ФСБ руками высших должностных лиц страны. Я – известная и влиятельная личность в ССО. Добраться до меня сепарам и россиянам трудно. Поскольку я имею прямое влияние на оборонную способность Украины, возможно, таким образом пытаются меня устранить, дискредитировать ССО и вооруженные силы", - сказал ветеран АТО и назвал все происходящее политическим преследованием.

"Это политическое преследование, заказ. Кого именно? Смотрите пункт 1", - подчеркнул Антоненко.

Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева взорвали машину руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. Взрывом журналисту почти полностью оторвало ногу: он погиб на месте.

12 декабря 2019 г. полиция озвучила результаты расследования, обвинив ветеранов АТО Юлию Кузьменко и Андрея Антоненко в убийстве Павла Шеремета.

13 декабря Печерский райсуд Киева арестовал подозреваемых. Позже защита Кузьменко и Антоненко подала апелляцию на решение Фемиды, однако достигнуть успеха она так и не сумела.