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Веселый повар: Как Зеленский проводит время в Турции

14:50
Зеленский - в Турции - фото 1
Зеленский - в Турции / Анадолу

Турецкая газета Anadolu решила проинспектировать, как проходит отдых избранного президента Украины Владимира Зеленского и узнать, всем ли доволен бывший комик.

К вопросу отнеслись ответственно и журналисты, и турецкие власти.

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Первые специально приехали к Зеленскому и сделали репортаж, вторые - организовали усиленные меры безопасности для политика.

Издание указывает, что Владимир Зеленский вместе с семье сейчас находится в курортном районе Бодрум на юго-западе Турции. Он остановился в одном из пятизвездочных гостиниц в квартале Гюверджинлик.

Веселый повар: Как Зеленский проводит время в Турции - фото 180334

Бодрум - выбор президента Украины / фото - Анадолу

Веселый повар: Как Зеленский проводит время в Турции - фото 180335

Накануне избранный президент поситил один из местных ресторанов и полностью остался им доволен. Зеленскому было доверено администрацией приготовление мяса на гриле (шашлык). С чем почетный гость успешно справился, остался доволен этим фактом сам и порадовал хозяев.

Отметим, что никакой информации о встречах Зеленского с представителями турецких властей пока нет, также не сообщается о возможной встрече избранного президента с пока изнанным олигархом Коломойский, который находится неподеку - в Израиле.

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Также следует добавить, что мини-каникулы Зеленского вызвали истерику в рядах его критиков. Так вице-спикер парламента Ирина Геращенко отчитала будущего президента за отдых и зачем-то поставила ему в пример президента Порошенко, заметив, что тот вообще игнорировал какие-либо виды отпуска. Этим самым Ирина Геращенко выставила и сбея, и Порошенко в ужасном свете, ведь именно тайный отдых ее патрона на Мальдивах стал одним из первых громких зашкваров, который в дальнейшем убил рейтинг пятого президента. Также Порошенко в 2016 много времени провел на своей вилле в Испании, которая якобы не его, но на самом деле - его.

Веселый повар: Как Зеленский проводит время в Турции - фото 180331

Лучшие мысли приходят под мясо / фото - Анадолу

Не красит поездка в Турцию и Зеленского, ведь это время можно было потратить на политические консультации, однак ничего не законного в этом нет. Более того, даже находясь в мини-отпуске Зеленский все же находить время реагировать на ключевые события. Так, если сверить время, именно после посещения турецкого мясного ресторана на фейсбуке появилось огненное послание избранного президента, в котором он жестко и иронично раскритиковал безумную затею Путина о предоставлении гражданства России всем желающим украинцам.

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