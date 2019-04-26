Но обещал вернуться: Зеленский улетел на отдых в Турцию

11:00 26 апреля,

Владимир Зеленский покинул Украину

Новоизбранный президент Украины, который, как он сам говорил, не совсем готов возглавлять страну, но намерен усиленно учиться, предпочел провести выходные на курортах, а не разбираться с обрушившимися на него государственными проблемами.

О своем вылете в Турцию вместе с семьей без пяти минут глава государства написал утром в пятницу, 26 апреля, на своей странице в Facebook.

Аргументировал поездку на отдых Зеленский тем, что у него четыре месяца не было выходных. И это понятно, ведь все это время в стране проходила длительная и напряженная президентская гонка, но в июне должна была состояться встреча лидеров "Нормандской четверки", которую, скорее всего, отменят из-за того, что к ней не успеют организовать. А о намерениях провести саммит с участием Ангелы Меркель, Эммануэля Макрона и главаря страны-террориста Владимира Путина Зеленский ни слова не говорил. Поэтому дипломаты и не ведут никакой активной деятельности в этом направлении.

Но вместо подготовки к переговорам с оккупантом по поводу решения конфликта на Донбассе шестой президент проведет выходные с семьей. Впрочем, возможно, он и планирует активно действовать во внешнеполитическом направлении, но пока об этом неизвестно.

"Договаривались быть открытыми. Так вот. Вылетаем в Турцию. Отвожу детей на ежегодный фестиваль "Весело". А сам через два дня назад. За 4 месяца... первые выходные. Всем желаю тепла, здоровья и нормального отдыха", - написал Зеленский на своей странице в Facebook, чем вызвал бурю негодования у многих украинцев.

Правда, нашлось и немало таких, кто поддержал стремление Зеленского отдохнуть перед пятилетним управлением страной.

Как известно, в минувшее воскресенье, 21 апреля, состоялся второй тур президентских выборов в Украине. С огромным отрывом в ходе подсчетов голосования лидирует Владимир Зеленский, который набрал почти 73% симпатий среди пришедших на избирательные участки. Официально результаты подсчетов еще не объявлены, но уже и.о. президента Петр Порошенко поздравил своего оппонента с победой. Сделали это и мировые лидеры.