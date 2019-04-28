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Зеленский красиво потроллил Путина и русских

28 апреля, 09:50
Зеленский красиво потроллил Путина и русских - фото 1

Все те украинцы, что переживали о том, что избранный президент Украины отмалчивается и уклоняется от ответственности - получили яркое опровержение. Владимир Зеленский собрался с духом и годно ответил главу державы -агрессора, а вместе с ним - и своим критикам.

Поскольку пока ЦИК не спешит с официальным объявлением итогов выборов президента (и имеет на право), то Зеленский использовал для коммуникации соцсети, чтобы прокомментировать скандальное решение Путина об упрощении процедуры получения гражданства РФ гражданами Украины.

Гражданство РФ - ВСЕЙ Украине: Путин сделал заявление

Отметим, что послание Владимира Зеленского было оформлено в точности с принятым на днях Законом о языке - на украинском, но с переводом на русский, чтобы неучи из МИД РФ не теряли время на перевод. Также Зеленский показал, что у него спичрайтеры не хуже, чем у Порошенко и со времен запорожцев эпистолярный жанр в Украине силен и могуч.

Послание Владимира Зеленского

Зеленский лаконично и сдержанно обяснил, почему паспорт гражданина РФ - это дурная затея, которая фактически является сертификатом угнетенного раба, ведь в России нарушаются элементарные свободы слова и нет демократии, россияне же просто трудятся на благо так называемой "элиты".

"Я бы не советовал российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ. Возможно, и найдется тот, кто до сих пор находится под влиянием пропаганды. Возможно, кто-то сделает это ради заработка или в попытке скрыться от уголовных расследований. Мы даже можем предоставить Владимиру Путину перечень граждан Украины, которым в ближайшее время станет очень некомфортно в стране, которую они цинично грабили, злоупотребляя высокими должностями. Пусть Россия снова решает, где больше всего ей нужны такие «профессионалы» - в Ростове или Магадане", - написал Зеленский.

Также избранный президент заявил, что не потерпит ультиматумов, но готов к переговорам: "Не следует говорить с Украиной и украинцами на языке угроз, военного и экономического давления. Это не лучший путь к прекращению огня и разблокированию Минского процесса".

Итогом переговором должен стать обмен заложниками и пленными в формате «всех на всех» без исключений, а также вывод русских оккупационных войс с Донбасса и Крыма.

Поскольу послания было опубликовано в ночь на Пасху, Зеленский также напомнил русским о божъем суде.

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