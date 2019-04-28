Зеленский красиво потроллил Путина и русских

09:50 28 апреля,

Все те украинцы, что переживали о том, что избранный президент Украины отмалчивается и уклоняется от ответственности - получили яркое опровержение. Владимир Зеленский собрался с духом и годно ответил главу державы -агрессора, а вместе с ним - и своим критикам.

Поскольку пока ЦИК не спешит с официальным объявлением итогов выборов президента (и имеет на право), то Зеленский использовал для коммуникации соцсети, чтобы прокомментировать скандальное решение Путина об упрощении процедуры получения гражданства РФ гражданами Украины.

Отметим, что послание Владимира Зеленского было оформлено в точности с принятым на днях Законом о языке - на украинском, но с переводом на русский, чтобы неучи из МИД РФ не теряли время на перевод. Также Зеленский показал, что у него спичрайтеры не хуже, чем у Порошенко и со времен запорожцев эпистолярный жанр в Украине силен и могуч.

Послание Владимира Зеленского

Зеленский лаконично и сдержанно обяснил, почему паспорт гражданина РФ - это дурная затея, которая фактически является сертификатом угнетенного раба, ведь в России нарушаются элементарные свободы слова и нет демократии, россияне же просто трудятся на благо так называемой "элиты".

"Я бы не советовал российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ. Возможно, и найдется тот, кто до сих пор находится под влиянием пропаганды. Возможно, кто-то сделает это ради заработка или в попытке скрыться от уголовных расследований. Мы даже можем предоставить Владимиру Путину перечень граждан Украины, которым в ближайшее время станет очень некомфортно в стране, которую они цинично грабили, злоупотребляя высокими должностями. Пусть Россия снова решает, где больше всего ей нужны такие «профессионалы» - в Ростове или Магадане", - написал Зеленский.

Также избранный президент заявил, что не потерпит ультиматумов, но готов к переговорам: "Не следует говорить с Украиной и украинцами на языке угроз, военного и экономического давления. Это не лучший путь к прекращению огня и разблокированию Минского процесса".

Итогом переговором должен стать обмен заложниками и пленными в формате «всех на всех» без исключений, а также вывод русских оккупационных войс с Донбасса и Крыма.

Поскольу послания было опубликовано в ночь на Пасху, Зеленский также напомнил русским о божъем суде.