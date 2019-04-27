Владимир Зеленский Святослав Вакарчук Игра Престолов Евровидение-2019 война на Донбассе

"Я человек простой": Зеленский рассказал об отдыхе на яхте

27 апреля, 19:30
"Я человек простой": Зеленский рассказал об отдыхе на яхте - фото 1
"Я человек простой": Зеленский рассказал об отдыхе на яхте

Избранный президент Владимир Зеленский прокомментировал слухи турецких СМИ об отдыхе на яхте. Спойлер: экс-шоумен все отрицает.

Рядом с российскими олигархами: у Зеленского нашли незадекларированную виллу в Италии
https://beztabu.net/novosti_t4952
Рядом с российскими олигархами: у Зеленского нашли незадекларированную виллу в Италии

"Я человек простой. И я за правду. Мне не нужны яхты и виллы. Я просто хочу два дня побыть со своей семьей и детьми", - заявил Зеленский.

Свое слово по этому поводу сказала и пресс-служба будущого гаранта.

"К сожалению, создание фейков и распространение недостоверной информации – одна из болезней современных медиа - не имеет границ. В том числе, географических. Пресс-служба Владимира Зеленского официально опровергает эту информацию. И настаивает на опровержении этой ложной информации турецкими СМИ, в том числе, изданием Milliyet", - сказано в заявлении.

Напомним, не так давно разгорелся скандал из-за новых грешков Зеленского. Оказывается, "слуга народа" живет слегка по-хозяйски на дорогущей вилле. Да, красиво жить не запретишь. И все бы ничего, но особнячек забыли указать в декларации.

А Зеленский и не должен был этого делать, полагает команда Зе.

И пояснила почему.

"Учитывая, что Владимир Зеленский не занимает ни одной из должностей на государственной службе, он не должен был и не обязан декларировать недвижимость, владельцем которой является компания, основанная Владимиром. При этом указанная компания была задекларирована в декларации Владимира в полном соответствии с действующим законодательством", - говорится в заявлении команды.

Стоит отметить, что декларировать вроде есть что.

В 2017 году итальянская компания Зеленского San Tommaso S.R.L., приобрела виллу за 3,8 млн. евро.

Согласно «Слідство Інфо», на вилле есть 15 комнат. Однако сторонники комика эту информацию отрицают:

"Это лишь дополнительное подтверждение циничной клеветы. Могли бы уже и 150 комнат написать, для более "сенсационных" заголовков".

 

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Владимир Зеленский Турция Президент Украины Новости Украина
Интерфакс Украина
powered by lun.ua
Другое на тему
Таки добрался: Коломойский уже в Киеве - фото 1
Таки добрался: Коломойский уже в Киеве
Вчера, 22:46
Монополии быть: Ахметов купил еще два облэнерго - фото 1
Монополии быть: Ахметов купил еще два облэнерго
Вчера, 21:30
Союз Зеленский-Вакарчук возможен. Но есть одно "но" - фото 1
Союз Зеленский-Вакарчук возможен. Но есть одно "но"
Вчера, 20:25
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Трагічні сторінки - фото 1
Операція «Вісла» як болюча віха стосунків України та Польщі
28 апреля, 14:15
Список самых крутых сериалов апреля 2019 - фото 1
Что смотреть дома: лучшие сериалы апреля 2019
28 апреля, 13:00
Новый конфайнмент - шанс на спасение человечества от радиации - фото 1
Зона отчуждения - куда не попадают сталкеры: Фоторепортаж из Чернобыля
26 апреля, 16:00
Загрузка...