"Я человек простой": Зеленский рассказал об отдыхе на яхте

19:30 27 апреля,

"Я человек простой": Зеленский рассказал об отдыхе на яхте

Избранный президент Владимир Зеленский прокомментировал слухи турецких СМИ об отдыхе на яхте. Спойлер: экс-шоумен все отрицает.

Рядом с российскими олигархами: у Зеленского нашли незадекларированную виллу в Италии

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"Я человек простой. И я за правду. Мне не нужны яхты и виллы. Я просто хочу два дня побыть со своей семьей и детьми", - заявил Зеленский.

Свое слово по этому поводу сказала и пресс-служба будущого гаранта.

"К сожалению, создание фейков и распространение недостоверной информации – одна из болезней современных медиа - не имеет границ. В том числе, географических. Пресс-служба Владимира Зеленского официально опровергает эту информацию. И настаивает на опровержении этой ложной информации турецкими СМИ, в том числе, изданием Milliyet", - сказано в заявлении.

Напомним, не так давно разгорелся скандал из-за новых грешков Зеленского. Оказывается, "слуга народа" живет слегка по-хозяйски на дорогущей вилле. Да, красиво жить не запретишь. И все бы ничего, но особнячек забыли указать в декларации.

А Зеленский и не должен был этого делать, полагает команда Зе.

И пояснила почему.

"Учитывая, что Владимир Зеленский не занимает ни одной из должностей на государственной службе, он не должен был и не обязан декларировать недвижимость, владельцем которой является компания, основанная Владимиром. При этом указанная компания была задекларирована в декларации Владимира в полном соответствии с действующим законодательством", - говорится в заявлении команды.

Стоит отметить, что декларировать вроде есть что.

В 2017 году итальянская компания Зеленского San Tommaso S.R.L., приобрела виллу за 3,8 млн. евро.

Согласно «Слідство Інфо», на вилле есть 15 комнат. Однако сторонники комика эту информацию отрицают:

"Это лишь дополнительное подтверждение циничной клеветы. Могли бы уже и 150 комнат написать, для более "сенсационных" заголовков".