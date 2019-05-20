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"Весело было": Парубий "подколол" Зеленского

16:30
"Весело было": Парубий "подколол" Зеленского - фото 1
"Весело было": Парубий "подколол" Зеленского / Пресс-служба президента

Спикер Рады Андрей Парубий неудачно пошутил во время инаугурации Владимира Зеленского. Но распускают парламент не из-за этого.

Зеленский президент: что станет с Украиной

После того, как торжество с президентом Украины подошло к концу, глава парламента не удержался и заявил, что "было весело".

Отметим, что это не единственный эксцесс во время присяги Зеленского.

После того, как гарант получил документ, он снова возложил его на подушечку, которую держал солдат президентского полка. Тот браво стукнув каблуками, повернулся лицом к залу и удостоверение слетело. Однако кто-то быстро среагировал, поднял и положил документ на место.

'Весело было': Парубий 'подколол' Зеленского - фото 181272
Веселья час и боль разлуки... / Пресс-служба ВР

Напомним, в понедельник, 20 мая, Владимир Зеленский стал шестым президентом Украины.

Избранный президент Владимир Зеленский прибыл к зданию Верховной Рады ровно в 10 часов утра. Поприветствовав народ и СМИ, он вошел в Раду.

Спикер ВРУ Парубий начал презентацию присутствующих гостей: экс-президентов Украины (включая Порошенко) и глав других государств.( президентов Грузии, Литвы, Латвии Эстонии и пр. - прим. ред).

После оглашения результата президенстких выборов 21 апреля 2019 г, выступила глава Конституционного суда Украины Наталья Шаптала.

И вот, Зеленский принял присягу и стал шестым президентом Украины.

 
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Владимир Зеленский инаугурация Президент Украины Новости Украина
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