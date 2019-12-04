Покушение на Соболева Владимир Зеленский война на Донбассе

Вернуть Россию в G7? В США вынесли вердикт

10:00
Вернуть Россию в G7? В США вынесли вердикт - фото 1
Вернуть Россию в G7? В США вынесли вердикт

Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию с призывом не возвращать Россию в G7 из-за оккупации Крыма и Донбасса.

Макрон заявил, что Россия не является врагом НАТО

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на сайт Конгресса.

Как передает источник, американский парламент в очередной раз осудил агрессивные действия России на территории Украины и призвали страны семерки противостоять Кремлю до тех пор, пока он не деоккупирует Донбасс и Крым.

Отметим, что тему Крыма на днях пытался поднять и Офис Президента Украины, однако Владимир Путин категорически отказался включать этот вопрос в повестку нормандской встречи.

А вот что касается ЕС, то он в своей "русской" политике менее последователен, чем США. 25 июня 2019 г. Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение о возврате России в состав организации. на следующий день РФ окончательно вернули все полномочия.

В последующие месяцы Европа продолжила движение на встречу России. В октябре 2019 г. Дания разрешила компании Nord Stream 2 AG строительство газопровода "Северный поток -2" на своей территории. В следующем месяце новый газопровод поддержала и ФРГ, приняв поправки к т.н. "Газовой директиве". Таким образом Германия попыталась защитить инвестиции своих компаний, спонсировавших строительство Северного потока-2.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Конгресс Большая семерка США Россия Крым Донбасс Новости Украина
Украинская правда
powered by lun.ua
Другое на тему
«Фестивальчик какой-то»: журналистка Cosmopolitan высмеяла похороны героя АТО - фото 1
"Фестивальчик какой-то": журналистка Cosmopolitan высмеяла похороны героя АТО
12:52
В Одессе загорелся колледж, идет эвакуация - ФОТО - фото 1
В Одессе горит колледж, есть жертвы - ФОТО, ВИДЕО (ДОПОЛНЕНО)
12:28
Рада изменила статус добровольцев АТО. Что их ожидает? - фото 1
ВРУ определила статус добровольцев АТО. Что их ожидает?
12:06
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
01 декабря, 17:00
Дана команда - отдыхать - фото 1
Партия сказала: Зе-команда «уходит» мэра Одессы и судорожно ищет замену
29 ноября, 10:33
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
29 ноября, 09:20
Загрузка...