Вернуть Россию в G7? В США вынесли вердикт

Вернуть Россию в G7? В США вынесли вердикт

Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию с призывом не возвращать Россию в G7 из-за оккупации Крыма и Донбасса.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на сайт Конгресса.

Как передает источник, американский парламент в очередной раз осудил агрессивные действия России на территории Украины и призвали страны семерки противостоять Кремлю до тех пор, пока он не деоккупирует Донбасс и Крым.

Отметим, что тему Крыма на днях пытался поднять и Офис Президента Украины, однако Владимир Путин категорически отказался включать этот вопрос в повестку нормандской встречи.

А вот что касается ЕС, то он в своей "русской" политике менее последователен, чем США. 25 июня 2019 г. Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение о возврате России в состав организации. на следующий день РФ окончательно вернули все полномочия.

В последующие месяцы Европа продолжила движение на встречу России. В октябре 2019 г. Дания разрешила компании Nord Stream 2 AG строительство газопровода "Северный поток -2" на своей территории. В следующем месяце новый газопровод поддержала и ФРГ, приняв поправки к т.н. "Газовой директиве". Таким образом Германия попыталась защитить инвестиции своих компаний, спонсировавших строительство Северного потока-2.