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Макрон заявил, что Россия не является врагом НАТО

11:00
Макрон активно топит за русских - фото 1
Макрон активно топит за русских

Накануне встречи лидеров "нормандской четверки" президент Франции в очередной раз раскрыл свои пророссийские взгляды.

В четверг, 28 ноября, Эммануэль Макрон в очередной раз продемонстрировал, что бывает, когда финансовые интересы становятся важнее безопасности.

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Французский президент, который ранее выступал с последовательной критикой агрессии РФ, переметнулся в другой лагерь и внезапно заявил, что "не русские являются врагами Североатлантического альянса".

- Я не считаю, что Россия является нашим врагом, врагом НАТО. Я хочу создать новую архитектуру доверия и безопасности в Европе. И вижу, что настоящим врагом Альянса является терроризм, - подчеркнул Макрон, не связав Путина с этим понятием.

По словам президента, для новой системы "доверия и безопасности" НАТО "нужно теснее сотрудничать с Россией". Для этого он якобы даже начал переговоры с террористами ядерном разоружении.

Впрочем, само собой, отказываться от ядерной дубины русские не будут ни при каких раскладах, ведь именно оружие массового поражения в сочетании с неадекватностью делают их грозными и позволяют миру с ними цацкаться.

Впрочем, наличие газа и пустые обещания предоставить скидку на топливо также умиротворяюще действуют на лидеров стран Европы, которые мечтают снять с РФ санкции, дав им тем самым индульгенцию на убийство украинцев.

И с этими лидерами президенту Владимиру Зеленскому придётся вести переговоры с Путиным, которые, как говорят в ОПУ, "никогда не закончатся уступками русским".

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Владимир Зеленский Нормандская четверка война на Донбассе Россия Франция Эммануэль Макрон Новости Украина
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