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Вернуть карантин в Черкассы: Местная ОГА пожаловалась в суд

11:30
Вернуть карантин в Черкассы: Местная ОГА пожаловалась в суд - фото 1
Вернуть карантин в Черкассы: Местная ОГА пожаловалась в суд / РБК Украина

Черкасская ОГА подготовила иск к Черкасскому горсовету с требованием отменить решение об ослаблении карантинных мер в г. Черкассы.

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Об этом сообщает пресс-служба Черкасской ОГА.

заявлении говорится об отмене решения как противоречащего решению КМУ № 211 от 11.03.2020, постановлению № 14 от 27.04.2020 и протокола № 21 региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 30.04.2020 (ч. 1 ст. 325 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Напомним, 1 мая горсовет Черкасс разрешил работу местных магазинов, рынков и парикмахерских. В этот же день глава МВД Арсен Аваков пригрозил мэру города "жестким реагированием".

Позже Анатолий Бондаренко обвинил Офис президента Украины в давлении из-за ослабления карантинных мер в Черкассах.

3 мая в сети начала распространятся информация о появлении военной техники на территории города.

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