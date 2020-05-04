На улицы Черкасс вывели военную технику: В ОГА все отрицают
На улицах Черкасс появились патрули Нацгвардии и военная техника.
Об этом сообщил советник мэра города Станислав Коломиец в Facebook.
"Один из таких грузовиков я заметил у моего дома и поинтересовался у них, в связи с чем такое невиданное ранее усиление? Ответили, что патрулируют", - сообщил политик.
Как уточнил Коломиец, на данный момент военная техника наблюдается по всему городу.
"Это говорит о том, что власть нас испугалась. Она нас боится", - подчеркнул советник мэра Черкасс.
Позже на заявление чиновника отреагировала Черкасская ОГА, назвав распространяемую информацию фейком.
"На улицах Черкасс нет дополнительных сил Нацгвардии. Это подтвердил руководитель ГУНП в Черкасской области Михаил Куратченко. Каждый день (и сегодня не исключение) Нацгвардия совместно с полицейскими привлекается с 16.00-22.00 к мероприятиям публичной безопасности", - заявили в ОГА.
Напомним, 1 мая горсовет Черкасс разрешил работу местных магазинов, рынков и парикмахерских. В этот же день глава МВД Арсен Аваков пригрозил мэру города "жестким реагированием".
Позже Анатолий Бондаренко обвинил Офис президента Украины в давлении из-за ослабления карантинных мер в Черкассах.