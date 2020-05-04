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На улицы Черкасс вывели военную технику: В ОГА все отрицают

09:30
На улицы Черкасс вывели военную технику: Что происходит? - фото 1
На улицы Черкасс вывели военную технику: Что происходит?

На улицах Черкасс появились патрули Нацгвардии и военная техника.

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Об этом сообщил советник мэра города Станислав Коломиец в Facebook.

"Один из таких грузовиков я заметил у моего дома и поинтересовался у них, в связи с чем такое невиданное ранее усиление? Ответили, что патрулируют", - сообщил политик.

На улицы Черкасс вывели военную технику: В ОГА все отрицают - фото 199534

Как уточнил Коломиец, на данный момент военная техника наблюдается по всему городу.

"Это говорит о том, что власть нас испугалась. Она нас боится", - подчеркнул советник мэра Черкасс.

Позже на заявление чиновника отреагировала Черкасская ОГА, назвав распространяемую информацию фейком.

"На улицах Черкасс нет дополнительных сил Нацгвардии. Это подтвердил руководитель ГУНП в Черкасской области Михаил Куратченко. Каждый день (и сегодня не исключение) Нацгвардия совместно с полицейскими привлекается с 16.00-22.00 к мероприятиям публичной безопасности", - заявили в ОГА.

На улицы Черкасс вывели военную технику: В ОГА все отрицают - фото 199537

Напомним, 1 мая горсовет Черкасс разрешил работу местных магазинов, рынков и парикмахерских. В этот же день глава МВД Арсен Аваков пригрозил мэру города "жестким реагированием".

Позже Анатолий Бондаренко обвинил Офис президента Украины в давлении из-за ослабления карантинных мер в Черкассах.

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