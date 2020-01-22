Верховный суд простил Коломойскому огромный долг. Что известно?

Верховный суд простил Коломойскому огромный долг. Что известно?

В среду, 22 января, Верховный суд Украины отклонил кассационную жалобу НБУ к ООО "Гаджибей", подконтрольного олигарху Игорю Коломойскому.

Об этом регулятор сообщил в Facebook.

"До национализации ПриватБанка, экс-собственники банка и связанные с ними компании (в частности ООО "Гаджибей") поручились перед Национальным банком собственными доходами и имуществом, что задолженность по кредитам рефинансирования будет погашена. Сегодня объем такой задолженности составляет 7, 6 млрд грн. Национальный банк для погашения части долга, хотел взыскать залоговое имущество ООО "Гаджибей", а именно два земельных участка в Одесской области", - говорится в сообщении НБУ.

В 2018 г. банк подал иск против Игоря Коломойского. 22 января 2020 г. состоялось заседание Верховного суда Украины по делу "Гаджибея". После рассмотрения дела по сути, Фемида постановила, что НБУ для погашения долга может осуществлять взыскание залога с компании лишь в случае невозможности списания средств с банковских счетов "ПриватБанка".

Отметим, что с 2018 г. НБУ направил в суды 148 исков против экс-владельца "ПриватБанка". Некоторые из требований регулятора были удовлетворены правосудием. В частности, 16 января 2020 г. Хозяйственный суд Львовской области поддержал 100-миллионный иск банка в отношении ОАО "Дніпрометалсервіс", принадлежащего олигарху Игорю Коломойскому. Подробности читайте по ссылке.