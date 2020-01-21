НБУ отсудил у Коломойского 100 млн грн: Раскрыты детали

НБУ отсудил у Коломойского 100 млн грн: Раскрыты детали

16 января 2020 г. Хозяйственный суд Львовской области удовлетворил 100-миллионный иск НБУ в отношении ОАО «Дніпрометалсервіс», принадлежащего олигарху Игорю Коломойскому.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Как уточняет источник, в 2014 г. ОАО "Дніпрометалсервіс" Коломойского для обеспечения кредита "ПриватБанку" предоставила НБУ в залог нежилищное помещение стоимостью 100 млн грн. Поскольку предприятие не выполнило взятых на себя обязательств, в мае 2018 г. регулятор подал иск в суд. 16 января 2020 г. требования банка были удовлетворены Фемидой в полном объеме.

"В общей сложности суды уже приняли 24 решения в пользу Национального банка по обращениям взыскания на предметы ипотеки по обязательствам "ПриватБанка" на общую сумму 1,36 млрд грн. Исполнительные документы по 18 решениям, вступивших в законную силу, были направлены в органы Государственной исполнительной службы для принудительного исполнения", - добавили в НБУ.

Отметим, что далеко не на всех фронтах Игорь Коломойский терпит поражения. В январе 2020 г стало известно, что Укрнафта списала 6,5-миллионый списала 6,5-миллионый долг "НПК-Галичина". Подробности читайте по ссылке.

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