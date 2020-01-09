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"Укрнафта" списала Коломойскому многомиллионный долг

14:00
Коломойский добился прощения 6,5 миллионов штрафа за неотданные деньги - фото 1
Коломойский добился прощения 6,5 миллионов штрафа за неотданные деньги

В начале 2020-го днепровский олигарх получил очередной приятный бонус от государства в виде бесплатного списания очередной задолженности. Очередную преференцию для себя Коломойский сумел выбить от полугосударственной компании "Укрнафта".

Крупнейшая нефте- и газодобывающая компания страны ни с того ни с сего просто взяла и списала афиллированному с Коломойским заводу "НПК-Галичина" 6,5 миллиона гривен штрафных санкций.

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Эту сумму связанный с президентом Зеленским олигарх должен был отстегнуть по решению суда после того, как "Укрнафта" отправилась требовать 5,88 миллиона долга за поставку нефтяного газа. Впрочем, через 9 дней после регистрации иска завод предпринимателя выплатил основную часть долга, а превышающую тело кредита пеню Коломойскому просто простили.

Примечательно, что отказалась от штрафных санкций "Укрнафта" не просто так, а с подачи функционеров, которые напрямую связаны с бизнесменом - с 2003 года менеджмент компании был полностью подконтрольным группе "Приват". Впрочем, при Порошенко Коломойского фактически отстранили от ручного управления предприятием, но оставили ему 43% акций компании.

Тем не менее, фирмы из орбиты олигарха по-прежнему остались главными клиентами "Укрнафты". Они скупают почти 95% продукции.

Напомним, в 2016 г. НБУ признал "ПриватБанк" неплатежеспособным из-за хищений бывших владельцев в размере 5,5 миллиарда долл. Национализация была ключевым требованием МВФ, поэтому государство отстранило Коломойского и Боголюбова от управления активами.

Олигарх несколько лет пытался вернуть себе банк, но безуспешно, пока президентом не стал Владимир Зеленский. Именно тогда один суд за другим начал принимать решения в пользу бизнесмена. И пока вопрос банка остается открытым, олигарх успешно добивается признания всех своих долгов недействительными. В общей сложности ему "простили" уже больше 10 миллиардов гривен.

Кроме того, компании Коломойского стали покупать напрямую электроэнергию и газ у России для своих заводов.

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Игорь Коломойский Укрнафта газ Новости Украина
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