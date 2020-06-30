Венедиктова запилила видосик и заявила о нарушении ОГП Конституции (ВИДЕО)

Венедиктова топит за нарушение Конституции

Судя по всему, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова на самом деле не понимает даже азов юриспруденции. По крайней мере, об этом свидетельствуют ее действия, которые идут то вразрез с Уголовно-процессуальным кодексом, то с законодательством, а то и вовсе Конституции.

Во вторник, 30 июня, подконтрольная Банковой глава ОГП выложила видеозапись с якобы пояснением процедуры вручения подозрения экс-президенту Порошенко.

По словам Венедиктовой, преследования лидера "Европейской солидарности", в которых все страны-партнеры Украины однозначно усмотрели политическую расправу, "абсолютно законны". При этом, выступая перед камерой, генпрокурор заявила о том, что Порошенко "предлагаю в суде доказать свою невиновность".

О том, что презумпция невиновности прописана в 62-й статье Конституци, которая гласит о том, что "никто не обязан доказывать свою невиновность в совершении преступления", Венедиктова, судя по всему, просто забыла. И это настолько эпичный провал, что сложно даже себе представить. Ведь на основе столь простого и принятого всем цивилизованным миром принципа построена вся уголовно-процессуальная система. Ответственной за которую бывшая нардепка от "Слуги народа" и является.

Завтра детективы будут проводить допрос экс-главы государства, после чего зашкваренный судья Вовк будет избирать Порошенко меру пресечения.

Напомним, 18 июня в Печерском райсуде Киева прошло заседание по избрании меры пресечения для экс-президента Петра Порошенко, которое закончилось ничем. Хотя адвокаты обвиняемого требовали перейти к рассмотрению дела по существу и отказать Офису генпрокурора в преследовании Порошенко по "делу Семочко", зашкваренный "служитель Фемиды" Вовк фактически отказался в принципе выбирать желаемую прокурорскими меру пресечения и объявил перерыв в деле до 1 июля.

Как известно, 10 июня сотрудники ГБР вызвали экс-главу государства на допрос. На самом же деле никаких общений со следователями и детективами не планировалось - силовики просто хотели выцепить избегавшего всеми правдами допросов Порошенко и вручить ему подозрение о нарушении закона. Правда, общаться с посланником Венедиктовой лидер "Европейской солидарности" не согласился, поскольку по закону вручать документ нардепу должна лично генпрокурорша.

После этого адвокат вместе с экс-президентом заявили о том, что юридически подозрение не было получено (Порошенко хитро сбежал), а также пошли к Венедиктовой для разъяснения ситуации (на самом деле - ворвались в кабинет), однако ушли ни с чем.