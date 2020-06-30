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Порошенко отказался реагировать на "видосики" ГБР – заявление

11:10
Порошенко отказался реагировать на "видосики" ГБР – заявление - фото 1
Порошенко отказался реагировать на "видосики" ГБР – заявление

Пятый президент Украины Петр Порошенко отказался реагировать на видеоповестки ГБР.

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Об этом написал адвокат политика Игорь Головань в Facebook.

"Отвечаю на вопрос журналистов о том, собирается ли Петр Порошенко приходить на допрос в ГБР 30 июня 2020 г. Пятый Президент Украины вызовов на допрос в предусмотренном законом порядке не получал. "Видосики", объявления на сайтах и заборах мы не воспринимали и не будем воспринимать. Поэтому 30 июня допроса не будет. Допрос состоится 1 июля 2020 г.", - сообщил юрист.

Что было ранее?

10 июня ГБР сообщило о подозрении Петру Порошенко по делу о назначении на должность замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко. По версии следствия, пятый президент "склонил военное должностное лицо – председателя Службы внешней разведки Украины к совершению преступления, а именно превышению им власти и служебных полномочий”.

30 июня пятый президент должен был явиться на допрос ГБР, однако защита политика оспорила вызов бюро, заявив о нарушении процессуальной процедуры.

Отметим, что…

Согласно соцопросам КМИС, 51% украинцев считают справедливым расследование дел против Петра Порошенко, 30 % назвали это политическим преследованием и лишь 19% затруднились дать однозначный ответ на поставленный вопрос.

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