Венедиктова старается: ОГП открыла уголовку против Порошенко

При Венедиктовой уголовных дел на Порошенко становится больше

Не успела новоназначенный генпрокурор Ирина Венедиктова пробыть на своей должности и месяца, как в ведомстве под ее руководством тут же завели производство против пятого президента Украины. Касается дело назначения Петром Порошенко судей Верховного суда.

Как сообщили в среду, 8 апреля, в пресс-службе ГПУ, открытием дела они отреагировали на обращение некоторых служителей Фемиды.

В своих заявлениях они указали, что изданные в 2017-2019 годах указы о раздаче мантий якобы не соответствуют нормам Конституции, а также закону о трудоустройстве и статусе судей. При этом назначались работники не непосредственно в Верховный суд, а в кассационные.

"Производство открыли по части второй статьи 364 УК Украины - "Злоупотребление властью или служебным положением", части второй статьи 376 - "Вмешательство в деятельность судебных органов", части четвертой статьи 382 - "Невыполнение судебного решения" и частях первой и второй статьи 109 - "Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти".

Расследовать очередное дело против Порошенко, которого много раз обещал посадить Владимир Зеленский, собираются в ГБР. Там уже занимаются другими тринадцатью делами, где экс-президент фигурирует как свидетель, поскольку для перехода его в статус подозреваемого соответствующие документы должен подписать генпрокурор. Предыдущий глава ОГП Руслан Рябошапка делать это отказывался, поскольку, как он сам утверждает, подозрения не выдерживают никакой критики и являются юридически необоснованными.

Теперь же, судя по всему, преследование лидера "Европейской солидарности" возложили на Венедиктову.

Напомним, 3 марта народные депутаты Украины внесли в Верховную Раду проект постановления об увольнении главы Офиса генерального прокурора Руслана Рябошапки. Документ поддержали 227 депутатов.

Отстранение Рябошапки напрямую связано с мотивами и действиями олигарха Игоря Коломойского. Подконтрольные ему депутаты всеми силами стараются убрать неудобную фигуру, мотивируя это разными поводами. Так, ранее Александр Дубинский написал в Facebook, что президент Украины Владимир Зеленский очень недоволен работой главы ОГУ из-за "провальной работы по делам Порошенко" и "продажи уголовных дел". 17 марта генпрокурором сделали Венедиктову.