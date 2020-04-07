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Генпрокурор Венедиктова призналась в теплых отношениях с Портновым

16:20
Венедиктова рассказала о "не совпадениях во мнениях с Портновым" - фото 1
Венедиктова рассказала о "не совпадениях во мнениях с Портновым"

Поставленная Зе командой на ключевую правоохранительную должность Ирина Венедиктова рассказала о том, что встречалась с соратником Януковича и одним из апологетов Антимайдана в Украине Андреем Портновым. Отзывалась о невесть как избежавшим уголовной ответственности юристе генпрокурор весьм трепетно.

В интервью "Украинской правде" глава ОГП подтвердила многократные факты общения с Портновым "по долгу службы". Мол, когда экс-замглавы АП времен Яныка клепал фейковые заявы в ГБР, с ним "приходилось разговаривать".

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Правда, при написании заявления в любой правоохранительный орган ни одного человека к руководителю всего ведомства никогда в жизни не вызовут. Почему же Портнов стал исключением, большой вопрос.

- Когда я возглавляла ГБР, многие называли меня "человеком Портнова". Он медийно сильный человек и многие граждане поддерживают его идеи, - спела дифирамбы генпрокурор. - Но у нас различаются точки зрения по многим вопросам. К примеру, не согласна с действиями по запугиванию прокуроров, который занимались расследованием уголовных производств, фигурантом в которых выступал сам Портнов.

При этом генпрокурор долго рассказывала о поддержке подчиненных, но слилась при ответе на вопрос, будет ли нести ответственность вернувшийся после победы Зеленского соратник Януковича за совершенное им преступление. По словам Венедиктовой, угрозы правоохранителю "могли не иметь празников преступления, а лишь считаться нарушением этики и морали".

Напомним, 3 марта народные депутаты Украины внесли в Верховную Раду проект постановления об увольнении главы Офиса генерального прокурора Руслана Рябошапки. Документ поддержали 227 депутатов.

Отстранение Рябошапки напрямую связано с мотивами и действиями олигарха Игоря Коломойского. Подконтрольные ему депутаты всеми силами стараются убрать неудобную фигуру, мотивируя это разными поводами. Так, ранее Александр Дубинский написал в Facebook, что президент Украины Владимир Зеленский очень недоволен работой главы ОГУ из-за "провальной работы по делам Порошенко" и "продажи уголовных дел". 17 марта генпрокурором сделали Венедиктову.

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Ирина Венедиктова Андрей Портнов уголовное дело Офис генерального прокурора Новости
Украинская правда
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