Венедиктова назначила уволенного после переаттестации соратника Шокина прокурором Киева

Венедиктова протащила на топ должность зашкваренного и уволенного из прокуратуры Романа Говду

Не успевающая пробивать одно дно за другим генпрокурорша подписала указ о назначении Романа Говды исполняющим обязанности прокуратуры столицы. Несколькими днями ранее она "приютила" его в ОГП и посадила зашкваренного персонажа на должность руководителя подразделения по надзору за ГБР.

Именно первое назначение Венедиктовой и привело к тому, что Говда получил возможность претендовать на руководящую должность в пределах Киева.

Впрочем, судя по всему, посадить своего человека в кресло прокурора Киева Венедиктова изначально и хотела. В понедельник, 4 мая, глава ОГП подписала указ о назначении Говды.

Сам же и.о. прокурора Киева априори является человеком, который не должен работать в органах. По словам главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, во времена Майдана Говда руководил отделам ГПУ, который давал согласие на все незаконные следствия против активистов бойцами Виталия Захарченко.

В 2015-м году он стал прокурором Одесской области, где прикрыл уголовное дело о коррупции при строительстве самого дорогого детсада в Украине. Чуть позже Говда стал заместителем генпрокурора Виктора Шокина. А вот с приходом в ГПУ кума Порошенко Юрия Луценко деятеля перевели руководить прокуратурой Киева, где он и закрыл дело мажора-убийцы Станислава Толстошеева.

В 2019-м Говду выкинули из прокуратуры из-за несоответствия его квалификации, хотя, о какой квалификации можно было говорить, если даже генеральный прокурор Луценко не имел юридического образорвания и постоянно это доказывал.