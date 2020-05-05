Пандемия коронавируса Карантин в Украине Черкассы Владимир Зеленский война на Донбассе

Венедиктова назначила уволенного после переаттестации соратника Шокина прокурором Киева

18:20
Венедиктова протащила на топ должность зашкваренного и уволенного из прокуратуры Романа Говду - фото 1
Венедиктова протащила на топ должность зашкваренного и уволенного из прокуратуры Романа Говду

Не успевающая пробивать одно дно за другим генпрокурорша подписала указ о назначении Романа Говды исполняющим обязанности прокуратуры столицы. Несколькими днями ранее она "приютила" его в ОГП и посадила зашкваренного персонажа на должность руководителя подразделения по надзору за ГБР.

Именно первое назначение Венедиктовой и привело к тому, что Говда получил возможность претендовать на руководящую должность в пределах Киева.

Венедиктова дала отмазку, почему сделала советниками не прошедших аттестацию прокуроров

Впрочем, судя по всему, посадить своего человека в кресло прокурора Киева Венедиктова изначально и хотела. В понедельник, 4 мая, глава ОГП подписала указ о назначении Говды.

Венедиктова назначила уволенного после переаттестации соратника Шокина прокурором Киева - фото 199632

Сам же и.о. прокурора Киева априори является человеком, который не должен работать в органах. По словам главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, во времена Майдана Говда руководил отделам ГПУ, который давал согласие на все незаконные следствия против активистов бойцами Виталия Захарченко.

В 2015-м году он стал прокурором Одесской области, где прикрыл уголовное дело о коррупции при строительстве самого дорогого детсада в Украине. Чуть позже Говда стал заместителем генпрокурора Виктора Шокина. А вот с приходом в ГПУ кума Порошенко Юрия Луценко деятеля перевели руководить прокуратурой Киева, где он и закрыл дело мажора-убийцы Станислава Толстошеева.

В 2019-м Говду выкинули из прокуратуры из-за несоответствия его квалификации, хотя, о какой квалификации можно было говорить, если даже генеральный прокурор Луценко не имел юридического образорвания и постоянно это доказывал.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Генеральная прокуратура Ирина Венедиктова Офис генерального прокурора Киев Зашквары Новости Украина Юрий Луценко
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Немцы вычислили одного из хакеров-ГРУшников - фото 1
Взламывал Бундестаг для Путина: Германия объявила русского хакера в международный розыск
22:20
В ОАСК вынесли вердикт о Будапештском меморандуме - фото 1
Украинский суд признал Будапештский меморандум международным договором
21:00
НКРЭКУ, ВР и Кабмин творят энергетическую дичь - фото 1
50 миллиардов в год: Нацкомиссия предложила повысить тарифы на электричество для населения
19:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
03 мая, 20:00
Викинги - жизнь продолжается в шестом сезоне - фото 1
Викинги 6: Чем закончилась первая часть финального сезона
26 апреля, 17:00
Почему произошел взрыв на ЧАЭС? - фото 1
Почему произошла авария на ЧАЭС: Простые ответы на сложные вопросы
26 апреля, 11:04