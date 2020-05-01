Венедиктова дала отмазку, почему сделала советниками не прошедших аттестацию прокуроров

Зашкварам Венедиктовой нет числа / hromadske

Зашкваренная и некомпетентная генпрокурорша пристроила в качестве своих советников бывших прокуроров, которые не смогли подтвердить свою квалификацию.

В эфире программы "Мокрик по живому" скандальная глава ведомства заявила, что не видит никаких проблем в сложившейся ситуации.

Видимо, еще и потом, что она сама же некогда проваливала профильные экзамены, когда претендовала на должность в Верховном суде.

- Назначая тех, кто не прошел аттестацию, я продолжаю реформу прокуратуры, а не отвергаю ее, - фактически соврала Венедиктова. - Советники же не возвращаются в прокуратуру. Это комиссия так признала, что они не должны работать в прокуратуре. А я считаю, что они достаточно квалифицированы для меня и как к советникам я прислушиваюсь к их мнению.

Фактически Александр Ватутин, Вадим Приймачко, Николай Тридуба, Игорь Коваль и Игорь Процюк, которых генпрокурорша спасла от увольнения, являются представителями старой системы по разваливанию и шитью нужных дел. С их помощью специализирующаяся на хозяйственном праве экс-преподавательница юридического ВУЗа и занимается решаловом.

При этом юридически советники не имеют процессуальных статусов, так что с точки зрения закона в данном случае Венедиктова ничего не нарушает.