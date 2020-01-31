Великобритания выходит из Евросоюза

Великобритания готова к Brexit

В ночь на субботу, 1 февраля, Соединенное Королевство Великобритании официально перестанут быть членом Европейского союза, а эпопея под названием Brexit подойдет к концу.

Сегодняшний день является последним в истории, когда Великобритания продолжает значиться членом ЕС.

Перед выходом из союза сразу три лидера европейских институтов - глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Шарль Мишель и председатель Европарламента Давид Сассоли заявили, что "Брексит" вызывает у них смешанные чувства, после его завершения Лондон может оказаться отрезанным от европейского рынка.

Сегодня Великобритания и ЕС должны подписать торговое соглашение, которое позволит сделать Brexit не жестким.

Начиная же с 1 февраля в Королевстве начнется переходный период, который продлитс ядо конца года. Все это время Лондон будет соблюдать правила Евросоюза, но своих представителей в европейских институтах у него не будет.

К слову, как минимум политически выход Великобритании скажется на Украине и ее борьбе с российской агрессией, поскольку британские политики активно участвуют в работе антипутинской коалиции в ПАСЕ и Европарламенте.

Напомним, в 2016 г. состоялся референдум о выходе Великобритании из состава Евросоюза. Его результаты ошарашили весь мир: большинство выступило за Brexit.

В результате разгоревшегося кризиса, правительство Дэвида Кэмерона подало в отставку. Кабинет министров возглавила Тереза Мэй, однако за прошедшие годы ей так и не удалось реализовать волю британцев на выход из ЕС и в 2019 г. она была вынуждена уступить свое место Борису Джонсону.